يعود بعد التوقف.. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة بيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي عن إصابة لاعبه بيدري أثناء مشاركته في التدريبات.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الأربعاء: "تعرض بيدري لتمزق في الجزء البعيد من عضلة الفخذ الخلفية في ساقه اليسرى".

ولم يوضح النادي الكتالوني مدة غياب لاعب الوسط الإسباني، مكتفيا بالإشارة إلى أن مدة غيابه تعتمد على مدى تعافيه وتطور الإصابة.

بينما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيدري لن يعود إلا بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر المقبل.

وبهذا قد يمتد غياب بيدري إلى 3 أسابيع، وفي تلك الحالة لن يشارك أمام إلتشي وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، وكلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

مع غياب بيدري، هناك الآن 8 لاعبين في برشلونة، وهم روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وداني أولمو وخوان جارسيا وأندرياس كريستنسن وجافي ومارك أندريه تير شتيجن.

اللاعب صاحب الـ22 عاما شارك في 13 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.