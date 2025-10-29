تقارير: ليون ينضم للمهتمين بالتعاقد مع إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن وجهة جديدة محتملة للبرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ESPN" بنسختها الإسبانية، فإن ليون، الذي يتطلع لتدعيم خط هجومه، أجرى استفسارات أولية حول إمكانية ضم إندريك من الريال.

وتُعتبر علاقة النادي الجيدة مع وكلاء أعمال إندريك عاملا إيجابيا للمفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن ليون يُعتبر وجهة أكثر ملاءمة نظرا لقلة المنافسة على دقائق والبيئة الأكثر استقرارا مقارنة بالريال.

وبهذا يدخل ليون منافسة مع مواطنه أولمبيك مارسيليا، أحد أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب الشاب، والتي تضم أيضا شتوتجارت الألماني.

ويأتي ذلك بعدما أبدى اللاعب الشاب انفتاحه على الرحيل لابتعاده عن حسابات المدرب تشابي ألونسو.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.