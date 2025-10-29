المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

كأس كاراباو
ليفربول

ليفربول

- -
22:45
كريستال بالاس

كريستال بالاس

كأس كاراباو
سوانزي سيتي

سوانزي سيتي

- -
22:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:45
برايتون

برايتون

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
23:05
موناكو

موناكو

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:45
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الفرنسي
لوريان

لوريان

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير: ليون ينضم للمهتمين بالتعاقد مع إندريك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:16 م 29/10/2025
إندريك لاعب ريال مدريد

إندريك لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن وجهة جديدة محتملة للبرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد الشاب.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وظهرت شكوك مؤخرا حول مستقبل إندريك مع ريال مدريد، خاصة في ظل غيابه عن المباريات بشكل تام منذ بداية الموسم الحالي.

ووفقا لشبكة "ESPN" بنسختها الإسبانية، فإن ليون، الذي يتطلع لتدعيم خط هجومه، أجرى استفسارات أولية حول إمكانية ضم إندريك من الريال.

وتُعتبر علاقة النادي الجيدة مع وكلاء أعمال إندريك عاملا إيجابيا للمفاوضات.

وأشار التقرير إلى أن ليون يُعتبر وجهة أكثر ملاءمة نظرا لقلة المنافسة على دقائق والبيئة الأكثر استقرارا مقارنة بالريال.

وبهذا يدخل ليون منافسة مع مواطنه أولمبيك مارسيليا، أحد أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب الشاب، والتي تضم أيضا شتوتجارت الألماني.

ويأتي ذلك بعدما أبدى اللاعب الشاب انفتاحه على الرحيل لابتعاده عن حسابات المدرب تشابي ألونسو.

واقترن اسم إندريك سابقا باحتمالية الإعارة لعدة أندية، من بينها ريال سوسيداد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

بينما في الموسم الحالي لم يلعب إندريك أي دقيقة مع فريق المدرب تشابي ألونسو.

ريال مدريد إندريك أولمبيك ليون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة بتروجت والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg