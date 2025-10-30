المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

- -
18:45
العين

العين

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نيوكاسل يرغب في ضم شورلوث من أتلتيكو مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:25 م 30/10/2025
احتفال ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد

شورلوث

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع ألكسندر شورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيوكاسل لا يزال يرغب في تدعيم هجومه، بعد رحيل نجمه السابق ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل قد يتطلع لحسم صفقة شورلوث في فترة الانتقالات الشتوية بدلا من أن ينتظر إلى الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كشافي النادي الإنجليزي كانوا في ملعب أتلتيكو لمشاهدة اللاعب خلال ديربي مدريد الشهر الماضي، حيث سجل شورلوث هدفا في فوز "الروخيبلانكوس" بنتيجة 5-2 على ريال مدريد.

ويتزامن اهتمام نيوكاسل بضم شورلوث بابتعاده تدريجيا عن التشكيل الأساسي للفريق المدريدي، إذ يفضل مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني الاعتماد على لاعبين آخرين في قيادة الخط الأمامي.

وشارك صاحب الـ29 عاما في 11 مباراة مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.

نيوكاسل يونايتد أتلتيكو مدريد ألكسندر شورلوث

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg