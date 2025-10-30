نيوكاسل يرغب في ضم شورلوث من أتلتيكو مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع ألكسندر شورلوث، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيوكاسل لا يزال يرغب في تدعيم هجومه، بعد رحيل نجمه السابق ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في الصيف.

وأشار التقرير إلى أن نيوكاسل قد يتطلع لحسم صفقة شورلوث في فترة الانتقالات الشتوية بدلا من أن ينتظر إلى الميركاتو الصيفي بعد نهاية الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كشافي النادي الإنجليزي كانوا في ملعب أتلتيكو لمشاهدة اللاعب خلال ديربي مدريد الشهر الماضي، حيث سجل شورلوث هدفا في فوز "الروخيبلانكوس" بنتيجة 5-2 على ريال مدريد.

ويتزامن اهتمام نيوكاسل بضم شورلوث بابتعاده تدريجيا عن التشكيل الأساسي للفريق المدريدي، إذ يفضل مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني الاعتماد على لاعبين آخرين في قيادة الخط الأمامي.

وشارك صاحب الـ29 عاما في 11 مباراة مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.