تقارير: ريال مدريد يقاضي يويفا بشأن السوبر ليج

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن قرار جديد من ريال مدريد، ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، بشأن بطولة السوبر ليج.

وكان ريال مدريد، يتزعم إقامة بطولة السوبر ليج عام 2021، ولكن يويفا رفض الفكرة وتمسك باستمرار بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي ريال مدريد قرر مقاضاة يويفا ومطالبته بتعويض قيمته 4.5 مليون يورو؛ بسبب الأضرار التي مست سمعة النادي.

وأفاد التقرير، أن ريال مدريد وبرشلونة، دخلا في مفاوضات مع يويفا بشأن إقامة بطولة السوبر ليج، وتفاصيل حقوق البث، لكن المفاوضات لم تكتمل.

وأشار التقرير إلى، أن يويفا تعمد المماطلة بشأن إقامة بطولة السوبر ليج، بالتالي أنسب حل لتعويض الخسائر المادية والمعنوية هو مطالبة الفريق الملكي بتعويض كبير.

ويقود برشلونة رفقة ريال مدريد، مشروع إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي، بالإضافة إلى يوفنتوس ومانشستر يونايتد وميلان وإنتر.