"معه الصلاحية الكاملة".. تقارير تكشف موقف تشابي من إشراك فينيسيوس أمام فالنسيا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:35 م 30/10/2025
فينيسيوس وألونسو

لحظة استبدال فينيسيوس جونيور في الكلاسيكو

تعيش جماهير ريال مدريد حالة ترقب كبيرة قبل مواجهة فالنسيا، ليس فقط بسبب أهمية المباراة، بل بسبب موقف فينيسيوس جونيور الذي خطف الأنظار بعد أزمة استبداله في الكلاسيكو أمام برشلونة.

اللاعب البرازيلي وجد نفسه أمام اختبار جديد مع مدربه تشابي ألونسو، وسط تساؤلات حول مشاركته أساسيًا أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

ريال مدريد يستعد لمواجهة فالنسيا مساء السبت المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإسباني

موقف فينيسيوس

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن العلاقة بين فينيسيوس ومدربه عادت إلى الهدوء بعد جلسة ودية في التدريبات، لكن القرار النهائي سيُحسم في الملعب.

خاصة وأن إدارة ريال مدريد منحت تشابي كامل الصلاحية لتطبيق ما يراه مناسبًا، سواء بالاستقرار على مشاركته للمصالحة مع الجماهير أو الإبقاء عليه ضمن البدلاء.

كان فينيسيوس قد انفعل اعتراضًا على استبداله في الدقيقة 72، قبل أن يعتذر لاحقًا لزملائه والإدارة، لذا النادي رفض فرض أي عقوبة إدارية، معتبرًا أن ما يحدث داخل الملعب يحل داخله أو في غرفة الملابس.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني تشابي ألونسو فينيسيوس جونيور

