تقارير: برشلونة يستمر في مراقبة فيكتور أوسيمين

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مراقبة وضع فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسيمين انضم إلى جالاتا سراي التركي، في صفقة قياسية بقيمة 75 مليون يورو، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يستمر في مراقبته لـ فيكتور أوسيمين، على الرغم من صعوبة إبرام هذه الصفقة.

وأوضح التقرير، أن برشلونة يبحث عن مهاجم جديد، ويضع أوسيمين على رأس اهتماماته، في ظل غموض مستقبل روبرت ليفاندوفسكي.

وتبدو صفقة انتقال أوسيمين إلى برشلونة معقدة للغاية؛ بسبب المبلغ المالي الكبير، الذي دفعه جالاتا سراي في ضم اللاعب النيجيري.

ويعاني برشلونة من ضائقة مالية كبيرة، لذلك لن يستطيع إجراء صفقة كبرى مثل هذه، إلا في حال بيع بيع صفقة كبيرة.

ويدرك ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أنه لن يستطيع التعاقد مع لاعب مثل أوسيمين، لذلك ينتظر فرصة استثنائية في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أن النادي الكتالوني يرغب في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.