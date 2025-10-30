المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
الزمالك

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

2 0
19:00
التأمين الإثيوبي

التأمين الإثيوبي

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

1 1
20:30
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
22:45
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإماراتي
عجمان

عجمان

0 3
18:45
العين

العين

تقارير: برشلونة يستمر في مراقبة فيكتور أوسيمين

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:24 م 30/10/2025
أوسيمين

أوسيمين

يواصل نادي برشلونة الإسباني، مراقبة وضع فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أوسيمين انضم إلى جالاتا سراي التركي، في صفقة قياسية بقيمة 75 مليون يورو، قادمًا من نادي نابولي الإيطالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة يستمر في مراقبته لـ فيكتور أوسيمين، على الرغم من صعوبة إبرام هذه الصفقة.

وأوضح التقرير، أن برشلونة يبحث عن مهاجم جديد، ويضع أوسيمين على رأس اهتماماته، في ظل غموض مستقبل روبرت ليفاندوفسكي.

وتبدو صفقة انتقال أوسيمين إلى برشلونة معقدة للغاية؛ بسبب المبلغ المالي الكبير، الذي دفعه جالاتا سراي في ضم اللاعب النيجيري.

ويعاني برشلونة من ضائقة مالية كبيرة، لذلك لن يستطيع إجراء صفقة كبرى مثل هذه، إلا في حال بيع بيع صفقة كبيرة.

ويدرك ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، أنه لن يستطيع التعاقد مع لاعب مثل أوسيمين، لذلك ينتظر فرصة استثنائية في سوق الانتقالات.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أن النادي الكتالوني يرغب في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

 

 

مباراة برشلونة القادمة
أخبار الميركاتو

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

