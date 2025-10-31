المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أمام 23 ألف متفرج.. برشلونة يعلن خوض حصة تدريبية على ملعب كامب نو

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:52 م 31/10/2025
ملعب كامب نو

كامب نو

أعلن نادي برشلونة، إجراء حصة تدريبية على ملعب كامب نو أمام الجماهير بعد تجديده.

وكشف نادي برشلونة، عن دعوة نادي الجماهيرة لحضور حصة تدريبية للفريق على ملعب كامب نو يوم 7 نوفمبر المقبل.

وأوضح أن سعة الحضور ستصل إلى 23 ألف متفرج فقط.

وأفاد نادي برشلونة في بيان رسمي، أن هذه الجلسة أيضًا ستعمل كاختبار فني وتشغيلي لضمان حسن سير عمل الأنظمة ونقاط الوصول والجوانب المختلفة للمنشأة، كجزء من عملية إعادة فتح الملعب تدريجيًا.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" في ظل عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لخوض المباريات على ملعب "كامب نو".

وتأجلت عودة برشلونة إلى ملعب كامب نو؛ بسبب قصور في بعض الإصلاحات التي تمت في الملعب.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو في المواعيد القادمة".

وأوضح: "وفي هذا الإطار، يعمل نادي برشلونة لكرة القدم على التعديلات الجديدة التي أطلع عليها مجلس مدينة برشلونة النادي الأسبوع الماضي".

وأتم: "يتقدم نادي برشلونة بالشكر لأعضائه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم في هذه العملية المعقدة والمثيرة، كالعودة إلى ملعب كامب نو الجديد".

 

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة كامب نو

