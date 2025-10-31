المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: لا عقوبات على فينيسيوس.. والفريق بأكمله سيظل يدعم مبابي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

02:31 م 31/10/2025
احتفال تشابي ألونسو

تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن موقفه من فينيسيوس جونيور لاعب الفريق، بعد الاعتراض على استبداله في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة الماضية.

ريال مدريد يلتقي في مباراة المقبلة ضد فالنسيا، التي تقام بحلول التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موقف فينيسيوس

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "عقدنا اجتماعًا مع الجميع يوم الأربعاء، فينيسيوس كان رائعًا، تحدث بصدق وبقلب مفتوح، وكنت راضيًا تمامًا، وتم إغلاق الموضوع تمامًا، بيانه كان مهمًا جدًا وإيجابيًا، وأظهر صدقه وحبه للنادي وما يريد تقديمه، والأهم بالنسبة لي هو ما قاله لزملائه والجماهير، أنا راضٍ تمامًا، والموضوع انتهى، لا توجد أي عقوبات ضده".

الانتصار في الكلاسيكو

أضاف: "بعد أسبوع إيجابي جدًا، أمامنا آخر صعب أيضًا مع مباراتين، نبدأ أمام فالنسيا ثم نواجه ليفربول في دوري الأبطال، نريد إنهاء هذه المرحلة بطاقة إيجابية، والفريق متحمس ولا يريد التوقف، قبل الكلاسيكو قلنا إنه أكثر من مجرد ثلاث نقاط، كنا بحاجة إلى انتصار بهذا الحجم، علينا أن نواصل بنفس الجدية لأن أي تراجع سيكلفنا نقاطًا".

واصل: "الفوز في الكلاسيكو كان مهمًا جدًا للفريق من الناحية التكتيكية والمعنوية، والتحضير الجيد كان مفتاح النجاح، المباراة أصبحت من الماضي لكنها منحت الفريق مؤشرات إيجابية للمستقبل، التركيز الآن على المباريات المقبلة، الجميع متحمس ومتحد في نفس الاتجاه، وقد أوضحت كل شيء بخصوص فينيسيوس، الموضوع انتهى تمامًا ونحن نركز فقط على الأداء في الملعب".

تابع مدرب ريال مدريد: "ربما نجري بعض التغييرات، لكن من أجل مباراة الغد وليس من أجل دوري الأبطال، فالنسيا فريق قوي وسبق أن فاز في البرنابيو، لذا يجب أن نكون في قمة التركيز، وأنا دائمًا قلق من الحمل الزائد على اللاعبين، لا أريد إرهاقهم، يجب أن ندير الأمور بحكمة للحفاظ على جاهزية الجميع".

أشار: "مبابي يعيش فترة رائعة، سجل الكثير من الأهداف وسيسجل المزيد، أهنئه على الحذاء الذهبي، والفريق بأكمله سيقف بجانبه لدعمه حتى يستمر بهذا المستوى الكبير".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إصابة كارفاخال كانت مفاجئة ومؤثرة، هو لاعب مهم جدًا وننتظره قريبًا، أما إندريك فهو يتدرب جيدًا ومستعد، لكن يحتاج فقط إلى التوقيت المناسب ليحصل على فرصته".

 

مباراة ريال مدريد القادمة
