كلام فى الكورة
تغيير واحد عن الكلاسيكو.. قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا في الليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

04:49 م 31/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بعد الفوز في الكلاسيكو

لاعبو فريق ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة مباراة نظيره فريق فالنسيا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، تقام مساء غد السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، لحسب منافسات الجولة الـ 11 من الليجا.

ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدروي الإسباني الممتاز، برصيد 27 نقطة، متفوقًا على منافسه برشلونة بفارق 5 نقاط.

بينما ضيفه فالنسيا يتواجد في إحدى مراكز الهبوط، حيث يحتل المركز الـ18 برصيد 9 نقاط فقط.

قائمة ريال مدريد

لم تشهد قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا، وجوهًا جديدة عن الكلاسيكو ضد برشلونة، سوى انضمام فران جونزاليس بدلًا من لونين.

وتضم قائمة ريال مدريد لمباراة فالنسيا، كل من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.

الدفاع: إيدير ميليتاو، ترينت ألكسندر أرنولد، أسينسيو، كاريراس، فران جارسيا، فيرلاند ميندي، هويسن.

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، مبابي، رودريجو، جونزالو، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وفالنسيا قائمة ريال مدريد

