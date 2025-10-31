برشلونة يخطط لضم أوسيمين.. وعقبة أمام الصفقة

يخطط نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب جالاتا سراي، في الصيف المقبل، في ظل قرب انتهاء عقد الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي بنهاية الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية في الفترة الماضية بعدم وجود أي نية داخل أروقة النادي الإسباني لتجديد عقد ليفاندوفسكي، مما دفع الإدارة للبحث عن بدلاء آخرين من الطراز العالمي، كما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأضافت الصحيفة ذاتها أن أوسيمين لا يزال ضمن اهتمامات إدارة برشلونة، إلا أن الراتب الذي يتقاضاه اللاعب مع جالاتا سراي يشكل عائقًا أمام إتمام الصفقة.

وكان أوسيمين قد انتقل إلى جالاتا سراي في الصيف الماضي قادمًا من نابولي في صفقة ضخمة قدرت بـ 75 مليون يورو، حيث يمتد عقده مع النادي التركي حتى صيف 2029.

وشارك الدولي النيجيري في موسم 2025-2026 في تسع مباريات بمختلف المسابقات، سجل خلالها ستة أهداف دون أن يصنع أي هدف.

جدير بالذكر أن أوسيمين كان مرتبطًا بقوة بالانتقال إلى الهلال السعودي في الصيف الماضي، لكن اللاعب اختار التوقيع مع جالاتا سراي.