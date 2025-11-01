المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

- -
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

- -
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإسباني.. ثنائية خيتافي تزيد معاناة جيرونا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:14 ص 01/11/2025
خيتافي

من فوز خيتافي على جيرونا

زاد فريق خيتافي من معاناة نظيره جيرونا بالتغلب عليه في الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وفاز خيتافي على ضيفه جيرونا بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وكاد التعادل السلبي يحسم المواجهة التي أقيمت على ملعب خيتافي، قبل أن تشهد آخر 20 دقيقة استفاقة لأصحاب الأرض، بتسجيل هدفين.

وافتتح التسجيل ماريو مارتين لخيتافي في الدقيقة 72، من تمريرة لويس ميلا، ثم أضاف بورخا مايورال لاعب ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 86 من صناعة أليكس سانكريس.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حصل كريستيان ستواني على ركلة جزاء لجيرونا، ونفذها اللاعب نفسه ليسجل هدفا شرفيا لفريقه يقلص به الفارق قبل النهاية.

وبهذا الفوز رفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

بينما يبقى جيرونا، الذي تلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم، في المركز الـ20 (الأخير) برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال أوفييدو صاحب المركز قبل الأخير.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

الدوري الإسباني خيتافي جيرونا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

