الدوري الإسباني.. ثنائية خيتافي تزيد معاناة جيرونا

من فوز خيتافي على جيرونا

زاد فريق خيتافي من معاناة نظيره جيرونا بالتغلب عليه في الدوري الإسباني مساء الجمعة.

وفاز خيتافي على ضيفه جيرونا بنتيجة 2-1، في افتتاح الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني.

وكاد التعادل السلبي يحسم المواجهة التي أقيمت على ملعب خيتافي، قبل أن تشهد آخر 20 دقيقة استفاقة لأصحاب الأرض، بتسجيل هدفين.

وافتتح التسجيل ماريو مارتين لخيتافي في الدقيقة 72، من تمريرة لويس ميلا، ثم أضاف بورخا مايورال لاعب ريال مدريد السابق الهدف الثاني في الدقيقة 86 من صناعة أليكس سانكريس.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني حصل كريستيان ستواني على ركلة جزاء لجيرونا، ونفذها اللاعب نفسه ليسجل هدفا شرفيا لفريقه يقلص به الفارق قبل النهاية.

وبهذا الفوز رفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس.

بينما يبقى جيرونا، الذي تلقى الهزيمة السادسة هذا الموسم، في المركز الـ20 (الأخير) برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال أوفييدو صاحب المركز قبل الأخير.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا