مبابي: لا أستطيع مقارنة نفسي بكريستيانو.. وتشابي ألونسو يختلف عن أنشيلوتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

11:11 ص 01/11/2025
مبابي

مبابي

أكد كيليان مبابي لاعب نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لا يستطيع مقارنة مسيرته في النادي الملكي بمسيرة كريستيانو رونالدو أسطورة الفريق، مشيراً إلى أن تشابي ألونسو يختلف عن كارلو أنشيلوتي.

وحلّ مبابي ضيفاً على صحيفة "ماركا" الإسبانية، بعد حصوله على جائزة الحذاء الذهبي.

كيليان مبابي سجل 31 هدفًا خلال الموسم الماضي، متفوقًا على محمد صلاح بهدفين فقط، ليتوج بالجائزة في نهاية المطاف بعد صراع استمر حتى نهاية الموسم.

واحتل كيليان مبابي صدارة قائمة الحذاء الذهبي، وجاء بالمرتبة الثانية فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال ثم محمد صلاح ثالثًا.

حوار كيليان مبابي

وقال مبابي في تصريحات خلال الحوار الذي أجراه مع صحيفة "ماركا": "منذ صغري لطالما حلمتُ بتسجيل الأهداف، كل طفل يبدأ لعب كرة القدم يحلم بالتسجيل، ويكرر ذلك مرارًا وتكرارًا، في النهاية إنها جائزة مهمة جدًا وتسعدني كثيرًا، لكن الجميع يعلم أن إنجازات الفريق هي الأهم".

وأضاف: "آمل أن أفوز بجائزة الحذاء الذهبي مرة أخرى في المستقبل، ولكن قبل كل شيء أتمنى أن نفوز بالدوري، إذا كنا نتحدث عن سبب فوزي بالحذاء الذهبي بفضل أهدافي في الدوري، فإن هدفي هذا العام هو الاستمرار على نفس المنوال مع الفريق، إذا فزنا بالدوري وفزتُ بالحذاء الذهبي مرة أخرى، سأكون أكثر سعادة مما أنا عليه الآن".

وتابع: "أتذكر أنه يوم تقديمي عندما سألوني، قلتُ إنني لا أهتم بالمركز المحدد، أنا مهاجم أجيد اللعب في عدة مراكز والتسجيل من أي مكان، في النهاية كل ما أركز عليه هو المرمى، أفضل أن يصفني الآخرون، إنها أفضل طريقة لوصفي أن يتحدثوا عني، هدفي هو أداء عملي على أكمل وجه، بغض النظر عن المركز الذي يضعني فيه المدرب".

وأكمل: "الجميع يعلم أن كريستيانو هو المرجع الأول في مدريد، أنا هنا منذ عام ونصف، وهو ظل هنا تسع سنوات، لا أستطيع مقارنة نفسي بما فعله، مساري مختلف وأريد أن أشق طريقي الخاص، لكن ذكر اسمي إلى جانب كريستيانو شرف لي، لكنني أركز فقط على شق طريقي الخاص ومساعدة الفريق والفوز بكل لقب ممكن".

وأتم لاعب ريال مدريد: "تدربت تحت قيادة العديد من المدربين، واعتدتُ على أن يكون لكل منهم فلسفته وأسلوبه الخاص، تشابي ألونسو يختلف عن أنشيلوتي، لديه أسلوبه الخاص في العمل، وشيئًا فشيئًا نفهم ما يريده، يمكنك أن ترى في الملعب أننا تحسّنا منذ بداية الموسم، لم نفز بأي شيء بعد، لكننا نسير على الطريق الصحيح، ونأمل في الفوز بكل لقب ممكن".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كريستيانو رونالدو الدوري الإسباني مبابي الحذاء الذهبي

أخبار تهمك

