يواجه فالنسيا مباراة صعبة كعادته هذا السبت 1 نوفمبر أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو، وذلك في ظروف معقدة يمر بها الفريق بعد الخسارة الأسبوع الماضي أمام فياريال، والتي تسببت في تراجعه إلى منطقة الهبوط.

ويسعى فريق كارلوس كوربران المدير الفني لنادي فالنسيا إلى إنهاء سلسلة نتائجه السلبية في الدوري الإسباني، بعدما فشل في تحقيق أي فوز في آخر خمس مباريات (تعادلين وثلاث هزائم).

ولم يسبق لفالنسيا أن مرّ بست مباريات متتالية دون انتصار منذ تولي المدرب القادم من تشيستي مهمة القيادة الفنية، ما يجعل مواجهة ريال مدريد فرصة حاسمة لمحاولة قلب الوضع وتحقيق نتيجة إيجابية في ظرف بالغ الصعوبة.

من كسر عقدة ريال مدريد إلى مطاردة إنجاز جديد في البرنابيو

على الصعيد الشخصي، يمتلك مدرب فالنسيا كارلوس كوربران دافعًا خاصًا قبل مواجهة ريال مدريد، إذ إنه فاز في آخر مباراة له خارج الديار أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني في أبريل 2025، وقد يصبح أول مدرب في تاريخ فالنسيا يحقق انتصارين خارج ملعبه على ريال مدريد في هذه البطولة.

ومن الجدير بالذكر أن كوربران كان هو المدرب الذي أنهى أطول سلسلة مباريات دون فوز لفالنسيا على أرض ريال مدريد، والتي بلغت أحد عشر هزيمة وخمس تعادلات.

علاوة على ذلك، يدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على برشلونة في الكلاسيكو نهاية الأسبوع الماضي، إذ حقق الفريق تسعة انتصارات متتالية على أرضه في الدوري الإسباني، وإذا نجح في تحقيق الفوز العاشر أمام فالنسيا، فسيبدأ بالاقتراب من سلسلة لم تتحقق منذ أكثر من عقد من الزمن.

تعود تلك السلسلة إلى سبتمبر 2013، عندما حقق ريال مدريد 14 انتصارًا متتاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو — 11 منها تحت قيادة جوزيه مورينيو و3 مع كارلو أنشيلوتي.

وبعد فوزه الأخير على برشلونة في الدوري، عزز ريال مدريد صدارته لجدول الترتيب وواصل ترسيخ موقعه كأحد أبرز المرشحين لحصد اللقب هذا الموسم.

وسيتعيّن على فالنسيا توخّي الحذر الشديد من فينيسيوس جونيور، الذي سجل 9 أهداف في 12 مباراة بالدوري الإسباني أمامهم — وهو أفضل سجل تهديفي له ضد أي فريق في المسابقة.

وفي المقابل، سيكون الفريق المستضيف متسلحًا بوجود هوجو دورو الذي يمتلك سجلًا مميزًا أيضًا أمام ريال مدريد، إذ سجل 5 أهداف في 6 مباريات ضد الميرينجي، ويدخل اللقاء وهو في سلسلة تهديفية تمتد لأربع مباريات متتالية، ويملك دورو فرصة لتخطي إنجاز الثنائي إيتو ورونالدينيو، اللذين سجلا في أربع مباريات متتالية أمام ريال مدريد.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يبدأ المهاجم الإسباني أساسيًا، بسبب التجارب التكتيكية التي أجراها المدرب خلال الأسبوع.

ومع هذا، يُذكر أنه في الموسم الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، تمكن هوجو دورو من التسجيل رغم دخوله قبل 15 دقيقة فقط من نهاية المباراة.