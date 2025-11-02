المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك: مشاهدة الكلاسيكو خلف الزجاج لم يكن جميلاً.. وسأظل أحمي لامين يامال دائماً

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:22 م 01/11/2025
فليك

هانسي فليك

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أن مشاهدة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد من المدرجات لم يكن شعوراً جميلاً، مشيراً إلى أنه سيظل يحمي لامين يامال لاعب الفريق بشكل دائم.

ويستعد برشلونة لمواجهة إلتشي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني.

مؤتمر فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة إلتشي: "أولمو وليفاندوفسكي جاهزان للعب ضد إلتشي".

وأضاف: "مباراة إلتشي مختلفة وأنا معجب بأسلوب لعبهم فهم يلعبون بشكل جيد كفريق ويجدون الحلو، علينا أن نضغط عليهم بالطريقة التي نريدها مع الالتزام بخطة اللعب".

وتابع: "لامين يامال بخير، يشعر ببعض الانزعاج في بعض الأيام، لكنه يسترخي ويتحسن، إنه يتقدم بشكل جيد".

وأكمل: "لقد فوجئت بإصابة بيدري، لأنه كان متعبًا فقط بعد الكلاسيكو، علينا أن نتقبل الأمر، نأمل أن يعود بيدري قريبا فهو لاعب أساسي بالنسبة لنا، في الوسط يمنحنا الاستقرار والاستحواذ على الكرة، علينا أن نتدبر أمرنا في غيابه".

وواصل مدرب برشلونة: "نحن نتحدث مع لامين يامال ونتعامل معه بطريقة طبيعية تمامًا، أعتقد أن بيننا صراحة متبادلة، هو صريح معي وأنا صريح معه، وهذه هي أفضل طريقة، وسأظل دائمًا أحميه وأدعمه، فهو لاعب رائع وشخص رائع، ولا يزال صغيرًا جدًا، لذلك سنواصل العمل معه بهذا الأسلوب".

وأوضح: "تصريحات لامين يامال قبل الكلاسيكو؟ لقد انتهى الأمر ولا أريد التحدث عن ذلك".

واختتم فليك تصريحاته: "الغياب عن الكلاسيكو؟ لا أريد أن أنظر إلى الوراء، لأن الجلوس في ذلك المكان خلف الزجاج ليس الوضع المناسب لمدرب، لم يكن الأمر جميلًا ولم يكن شعورًا جيدًا، عليّ أن أعمل على نفسي تمامًا كما يجب أن يعمل اللاعبون على أنفسهم، حتى أتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء دائمًا، وهذا ما أريده".

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الكلاسيكو لامين يامال فليك إلتشي

