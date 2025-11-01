المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
تقارير: برشلونة يراقب جوهرة ستراسبورج لخلافة ليفاندوفسكي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:19 م 01/11/2025
فليك

فليك

أفادت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع خواكين بانيشيلي مهاجم ستراسبورج الفرنسي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويبحث برشلونة عن بديل روبرت ليفاندفوفسكي مهاجم الفريق الحالي، الذي سيرحل بنهاية الموسم مع نهاية عقده.

وزعمت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي برشلونة يضع خواكين بانيشيلي مهاجم ستراسبورج الفرنسي، ضمن اهتماماته التعاقدية لتدعيم مركز المهاجم.

وذكر التقرير أن المهاجم الأرجنتيني الشاب، يحظى باهتمام العديد من الأندية، بعد بدايته الرائعة مع نادي ستراسبورج هذا الموسم.

ويراقب كل من، ميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، المهاجم الأرجنتيني الشاب، لإمكانية ضمه خلال الصيف المقبل.

وسبق وأن لعب بانيشيلي في الدوري الإسباني، مع ألافيس وميرانديس، قبل ظهوره اللافت مع ستراسبورج.

وشارك بانيشيلي في 13 مباراة رفقة ستراسبورج في مختلف البطولات والمسابقات، وسجل 10 أهداف.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولا يبدو أن النادي الكتالوني يرغب في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

برشلونة ستراسبورج ليفاندوفسكي بانيشيلي

