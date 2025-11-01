فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 أمام إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح جريزمان التسجيل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تياجو ألمادا الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وعزز أنطوان جريزمان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتستمر سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي، حيث إنه كان قد فاز في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس، قبل أن يفوز على أوساسونا في مباراة الجولة التاسعة.

ويُعد هذا الانتصار هو السادس لـ أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما خاض 11 لقاء.

وبتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 22 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تلقى إشبيلية الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري الإسباني، منذ آخر فوز حققه أمام برشلونة.

وتيحتل إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 13 نقطة.