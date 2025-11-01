المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كرة اليد
ألمانيا تحت 17

ألمانيا تحت 17

0 0
21:15
مصر تحت 17

مصر تحت 17

الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

1 0
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

2 2
17:00
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
18:00
نيس

نيس

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

0 2
17:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

3 0
17:15
اشبيلية

اشبيلية

الثالث على التوالي.. أتلتيكو مدريد يفوز على إشبيلية في الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

08:06 م 01/11/2025
أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

فاز أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-0 أمام إشبيلية، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة أتلتيكو مدريد وإشبيلية، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح جريزمان التسجيل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف تياجو ألمادا الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وعزز أنطوان جريزمان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 90 من زمن المباراة.

وتستمر سلسلة انتصارات أتلتيكو مدريد للمباراة الثالثة على التوالي، حيث إنه كان قد فاز في المباراة الماضية أمام ريال بيتيس، قبل أن يفوز على أوساسونا في مباراة الجولة التاسعة.

ويُعد هذا الانتصار هو السادس لـ أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم، بعدما خاض 11 لقاء.

وبتلك النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده من النقاط إلى 22 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

بينما تلقى إشبيلية الهزيمة الثالثة على التوالي في الدوري  الإسباني، منذ آخر فوز حققه أمام برشلونة.

وتيحتل إشبيلية المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني 13 نقطة.

الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد إشبيلية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

