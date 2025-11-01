أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا، مساء اليوم في الدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على فالنسيا، في تمام العاشرة من مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدريكو فالفيردي، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: أوريلين تشواميني، أردا جولر، جود بيلينجهام، ماستانتونو

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

وأجرى ألونسو تغيير وحيد، عن الذي خاض مباراة برشلونة الماضية، حيث دفع بـ ماستانتونو بدلًا من إدواردو كامافينجا.

ويدخل ريال مدريد مباراة فالنسيا، وهو قادم من فوز مهم أمام برشلونة في الأسبوع الماضي.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطةن فيما يقبع فالنسيا في المركز السابع عشر بـ 7 نقاط.