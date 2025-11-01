المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرابع على التوالي.. ريال مدريد يسحق فالنسيا ويبتعد بصدارة الدوري الإسباني

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:06 ص 02/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

فاز ريال مدريد بنتيجة 4-0 أمام فالنسيا، في اللقاء الذي جمع بينهما في الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة ريال مدريد وفالنسيا، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده من النقاط إلى 30 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 9 في المركز الثامن عشر.

أهداف ريال مدريد أمام فالنسيا

وجاء هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 18 عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاءن احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفار، إثر لمسة يد على لاعب فالنسيا داخل منطقة الجزاء.

الهدف الثاني لريال مدريد جاء في الدقيقة 32، حيث أرسل اردا جولر كرة عرضية لتذهب إلى كيليان مبابي الذي صوب كرة على الطائرة لتسكن في الشباك.

وفي الدقيقة 45، سجل جود بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد بعد مهارة فردية أنهاها بتصويبة في المرمى.

وأهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء لريال مدريد في الدقيقة 43، بعدما تصدى لها، الذي تصدى للكرة مرة أخرى بعد متابعة من فالفيردي.

وجاء الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 82، من تصويبة صاروخية من ألفارو كاريراس.

وحقق ريال مدريد الفوز الرابع على الوالي في الدوري الإسباني، ليواصل الابتعاد بصدارة الترتيب.

على الجانب الآخر، يستمر فالنسيا في سلسلة نتائجه السلبية في آخر 6 مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر 4.

 

