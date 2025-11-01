صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

فوتبول إنسايدر

إيفرتون يريد نيكولاس

يريد نادي إيفرتون التعاقد مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون لاعب فريق تشيلسي والمعار لصفوف بايرن ميونيخ.

ولا ينوي النادي البافاري تفعيل بند الشراء والذي يقدر بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، حيث لم يقدم اللاعب الإضافة المطلوبة حتى الآن.

جويهي هدف إيطالي

يستهدف نادي إنتر ميلان التعاقد مع مارك جويهي قائد فريق كريستال بالاس بعد نهاية الموسم عندما ينتهي عقده.

ودخل القائد لفريق كريستال بالاس أهداف عددًا من الأندية مثل ليفربول وريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ.

CaughtOffside

يونايتد يستهدف لاعب ليل

دخل أيوب بوادي، لاعب فريق ليل الفرنسي، ضمن اهتمامات مانشستر يونايتد من أجل الانتقال إلى "الشياطين الحمر" في ظل العروض التي يقدمها.

ويتابع النادي الإنجليزي أكثر من لاعب في مركز الوسط للتعاقد معه، وذلك في إطار تدعيم هذا المركز بناءً على رغبة المدرب البرتغالي روبن أموريم الذي يسعى لتعزيز وسط الفريق.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

هدف برشلونة

ينتظر فريق برشلونة مباراة إلتشي بفارغ الصبر لتسجيل رقم قياسي جديد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة مع إلتشي مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري الإسباني 2025-26.

ويتطلع برشلونة لمواصلة الأرقام القياسية، حيث سجل في 49 مباراة متتالية، منذ 15 ديسمبر 2024، عندما فشل في التسجيل ضد ليجانيس في الجولة 17 من الدوري الإسباني.

وكما يرغب الفريق الكتالوني في معالجة رقم سلبي وهو استقبال أهداف في سبع مباريات منذ عهد كومان، وكانت آخر مباراة حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه في 21 سبتمبر ضد خيتافي في الدوري الإسباني.

سبورت

انفصال لامين يامال

أعلن لامين يامال، لاعب برشلونة، انفصاله رسميا بالمطربة الأرجنتينية نيكي نيكول، التي أثارت الجدل الكبير في الفترة الماضية.

وتلقى لامين يامال العديد من الانتقادات بسبب ارتباطه بالمطربة الأرجنتينية حيث اُتهم بأنه فاقد للتركيز داخل الملعب بسبب علاقاته الخارجية.

وقال يامال: "لسنا معا، لقد انتهى الأمر وانفصلنا، وهذا كل شيء، وكل ما يقال لا علاقة له بالحقيقة".

آس

إشادة ألونسو

أشاد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بما قدمه كيليان مبابي، لاعب الفريق الملكي، خلال مباراة فالنسيا، ضمن مباريات الدوري الإسباني.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "لقد سجل مبابي هدفين آخرين، وأعتقد أنه يحافظ على معدل جيد للمنافسة على الحذاء الذهبي في نهاية الموسم، ثم، أضفنا ثلاث نقاط أخرى، وهو معدل جيد لمواصلة المنافسة على البطولات".

وأضاف: "لم نستقبل أي هدف؛ وحافظنا على نظافة شباكنا مرة أخرى. كانت مباراة متكاملة. أداء قوي وحققنا هدفنا".

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو ويب

رسالة سباليتي

وجه لوتشيانو سباليتي، مدرب نادي يوفنتوس، رسالة خاصة إلى لاعبيه قبل أولى مبارياته على رأس الجهاز الفني أمام كريمونيزي.

وقال سباليتي: "الشجاعة مهمة بالنسبة لي.. نحن لسنا في مكان بعيد عن الأعين، إما أن تلعب بالطريقة الصحيحة أو تنحى جانبًا، يجب أن يملك اللاعبون الشجاعة".

وتولى سباليتي تدريب يوفنتوس بعد إقالة المدرب الكرواتي إيجور تودور من منصبه.

فوتبول إيطاليا

صمود في نابولي

يواصل الحارس فانيا ميلينكوفيتش سافيتش تألقه مع نادي نابولي هذا الموسم.

وصمد ميلينكوفيتش سافيتش مجددًا أمام كومو، ليفرض بفضل تألقه التعادل السلبي (0-0) في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

وتصدى ميلينكوفيتش سافيتش لركلة جزاء نفذها ألفارو موراتا.

وبشكل عام، تصدى الحارس الصربي المنضم إلى نابولي في الصيف لـ6 ركلات جزاء من أصل آخر 10 محاولات في الدوري الإيطالي.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

راموس ينقذ باريس

أنقذ جونزالو راموس فريقه باريس سان جيرمان عندما سجل هدف الفوز على نيس في الدوري الفرنسي.

وشارك راموس - في مباراته الـ100- بديلًا وسجل هدف فوز باريس على نيس (1-0) في الدقيقة 90+5.

وقال راموس: "كل مباراة مهمة، ونريد الفوز دائمًا، المنافسة دائما صعبة في الدوري الفرنسي لأن جميع الفرق تلعب بأسلوب دفاعي".

وأضاف: "لم أكن بحاجة إلى الهدف لأشعر بالثقة، أسجل أهدافًا أكثر من دخولي كبديل، ربما لأنني غالبًا ما أكون بديلًا (يضحك)".

لوباريزيان

موعد عودة بوجبا

ما زال يبحث بول بوجبا عن ظهوره لأول مرة مع موناكو ولكنه تعرض لإصابة طفيفة مؤخرًا، وغاب عن مباراة أمس السبت ضد باريس إف سي.

وتأجلت عودة بوجبا، ولكن إصابته ليست خطيرة.

ومن الوارد أن يكون لاعب الوسط الفرنسي متاحا للمشاركة مع موناكو ضد لانس يوم السبت المقبل بالدوري الفرنسي.

وكان بوجبا في مرحلة إعادة التأهيل منذ وصوله إلى موناكو في 28 يونيو، ولم يلعب منذ سبتمبر 2023، وكانت آخر مباراة له بقميص يوفنتوس.

الصحافة الألمانية

بيلد

التبديل الأغلى

فاز بايرن ميونخ أمام باير ليفركوزن بنتيجة 3-0، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الألماني.

ويجري مدرب بايرن فينسنت كومباني تغييرات كبيرة، بما في ذلك إبعاد نجومه الهجوميين الثلاثة هاري كين ولويس دياز ومايكل أوليس، حيث دفع بالثلاثي في الدقيقة 59.

وتبلغ القيمة الإجمالية للثلاثي 275 مليون يورو.

مراهق لايبزيج المبهر

قاد ديو ماندي، فريقه لايبزيج للفوز على شتوتجارت بنتيجة 3-1 في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

ديو ماندي واصل تألقه وظهوره اللافت، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه.

وانضم البالغ من العمر 18 عامًا إلى نادي لايبزيج، مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي ليجانيس الإسباني مقابل 20 مليون يورو.