سبورت: هاري كين يفكر في الانتقال إلى برشلونة

يبدو أن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، قد يحدث ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ويمتلك هاري كين عقدًا مع نادي بايرن ميونخ حتى يونيو 2027.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن هاري كين يفكر في الانتقال إلى نادي برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح التقرير، أن هاري كين لديه بندًا في عقده مع نادي بايرن ميونخ، يتيح له الرحيل مقابل 65 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وأفاد التقرير، أن هاري كين لا يزال يفكر في وجهته المقبلة، سواء بالبقاء في بايرن ميونخ، أو الرحيل؛ حيث إن برشلونة من بين الخيارات التي تحظى باهتمام اللاعب الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة، أن هاري كين يتقاضى 25 مليون يورو سنويًا مع بايرن ميونخ، وهو راتب يستطيع نادي برشلونة تحمله.

ويسعى برشلونة إلى ضم مهاجم جديد، يخلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي اقترب من الرحيل عن البلوجرانا بنهاية الموسم الجاري.

وأبدت أندية أخرى اهتمامها بـ كين، وعلى رأسها توتنهام الذي يأمل في استعادة هدافه التاريخي، بالإضافة إلى بعض العروض السعودية.

وانضم هاري كين إلى بايرن ميونخ، مطلع موسم 2023، قادمًا من نادي توتنهام الإنجليزي.

وشارك كين صاحب الـ32 في 72 مباراة رفقة بايرن ميونخ، حيث أسهم في 95 هدفًا، مسجلًا 74 وصنع 21 آخرين.