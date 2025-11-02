كشفت تقارير إسبانية مفاجأة هامة، حول اقتراب عودة الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، من العودة إلى فريقه، برشلونة الإسباني، بعد تعافيه من الإصابة في منطقة "الظهر" غاب على إثرها عدة أسابيع.

ورغم تعاقد البارسا مع الحارس الشاب خوان جارسيا مع تواجد البولندي فويتشيك تشيزني كحارس مرمى احتياطي، فإن مارك أندريه تير شتيجن تمسك بالبقاء داخل صفوف برشلونة هذا الصيف.

وأكد الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، أن فرصة تير شتيجن في المشاركة خلال مباريات الفريق، لم تعد مضمونة، وأنه في حال أراد المشاركة في كأس العالم 2026، فعليه الرحيل هذا الشتاء.

تير شتيجن يحسم مصيره مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد طلب مارك أندريه تير شتيجن، عبر وكيله، من إدارة النادي اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله داخل ملعب "كامب نو".

ويريد معسكر الحارس ذي الـ33 عامًا من برشلونة حسم مصيره من الرحيل، سواء كان بصيغة الانتقال الدائم، أو على سبيل الإعارة، في الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم.

ويهدف تير شتيجن إلى العودة للمشاركة في المباريات بانتظام، من أجل ضمان التواجد مع "الماكينات" في كأس العالم 2026، علمًا بأنه يرتبط مع البلوجرانا بعقد يستمر حتى يونيو 2028، ويتقاضى راتبًا مرتفعًا.

تير شتيجن يتلقى عروضًا إنجليزية

وفي سياق متصل، أظهرت عدة أندية إنجليزية اهتمامها بالحارس الألماني، وأبرزها وست هام يونايتد، تشيلسي ومانشستر يونايتد، ويبدو أن الشياطين الحمر هم الأوفر حظًا للظفر بخدماته.

واختتم التقرير بأن تير شتيجن وممثليه يتطلعون إلى الانتقال إلى وجهة تضمن له المشاركة بشكل أساسي في المباريات، خاصة أنه سيكون جاهزًا بشكل كامل في نهاية شهر نوفمبر الجاري.