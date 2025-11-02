المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

3 1
17:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

0 0
20:00
المصري

المصري

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
18:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

2 0
19:30
إلتشي

إلتشي

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
روما

روما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"سأرحل بشرط".. تير شتيجن يحسم مصيره نهائيًا مع برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:38 م 02/11/2025
تير شتيجن وهانز فليك

تير شتيجن - هانز فليك

كشفت تقارير إسبانية مفاجأة هامة، حول اقتراب عودة الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، من العودة إلى فريقه، برشلونة الإسباني، بعد تعافيه من الإصابة في منطقة "الظهر" غاب على إثرها عدة أسابيع.

ورغم تعاقد البارسا مع الحارس الشاب خوان جارسيا مع تواجد البولندي فويتشيك تشيزني كحارس مرمى احتياطي، فإن مارك أندريه تير شتيجن تمسك بالبقاء داخل صفوف برشلونة هذا الصيف.

وأكد الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، أن فرصة تير شتيجن في المشاركة خلال مباريات الفريق، لم تعد مضمونة، وأنه في حال أراد المشاركة في كأس العالم 2026، فعليه الرحيل هذا الشتاء.

تير شتيجن يحسم مصيره مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فقد طلب مارك أندريه تير شتيجن، عبر وكيله، من إدارة النادي اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبله داخل ملعب "كامب نو".

ويريد معسكر الحارس ذي الـ33 عامًا من برشلونة حسم مصيره من الرحيل، سواء كان بصيغة الانتقال الدائم، أو على سبيل الإعارة، في الانتقالات الشتوية المقبلة وحتى نهاية الموسم.

ويهدف تير شتيجن إلى العودة للمشاركة في المباريات بانتظام، من أجل ضمان التواجد مع "الماكينات" في كأس العالم 2026، علمًا بأنه يرتبط مع البلوجرانا بعقد يستمر حتى يونيو 2028، ويتقاضى راتبًا مرتفعًا.

تير شتيجن يتلقى عروضًا إنجليزية

وفي سياق متصل، أظهرت عدة أندية إنجليزية اهتمامها بالحارس الألماني، وأبرزها وست هام يونايتد، تشيلسي ومانشستر يونايتد، ويبدو أن الشياطين الحمر هم الأوفر حظًا للظفر بخدماته.

واختتم التقرير بأن تير شتيجن وممثليه يتطلعون إلى الانتقال إلى وجهة تضمن له المشاركة بشكل أساسي في المباريات، خاصة أنه سيكون جاهزًا بشكل كامل في نهاية شهر نوفمبر الجاري.

برشلونة الدوري الإسباني تير شتيجن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

0 0
المصري

المصري

10

تمريرات قصيرة بين أقدام لاعبي الأهلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
برشلونة

برشلونة

2 0
إلتشي

إلتشي

39

فيران توريس سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها بثبات

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 1
بورنموث

بورنموث

75

15 دقيقة متبقية على نهاية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg