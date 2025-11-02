المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استفاقة لامين يامال.. برشلونة يسجل ثنائية مبكرة ضد إلتشي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:59 م 02/11/2025
لامين يامال

هدف لامين يامال أمام إلتشي

بدأ فريق برشلونة مباراته ضد نظيره فريق إلتشي، بثنائية مبكرة حقق بها الأفضلية، في المواجهة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد إلتشي، تقام على ملعب مونتجويك الأولمبي، لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

ثنائية برشلونة

هدف التقدم جاء في الدقيقة التاسعة بتوقيع لامين يامال، بعدما تلقى تمريرة في عمق دفاع إلتشي من بالدي.

وسريعًا ما انطلق فيرمين لوبيز ومرر كرة زاحفة وجدت فيران توريس الذي أسكنها الشباك، في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وحال انتهت المباراة بانتصار برشلونة على إلتشي، سيرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويقلص الفارق خلف ريال مدريد المتصدر إلى 5 نقاط فقط.

ويخوض برشلونة مباراة إلتشي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، أراوخو، إريك جارسيا، كوندي.

خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: راشفورد، فيران توريس، لامين يامال.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال فيران توريس إلتشي

