بدأ فريق برشلونة مباراته ضد نظيره فريق إلتشي، بثنائية مبكرة حقق بها الأفضلية، في المواجهة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة برشلونة ضد إلتشي، تقام على ملعب مونتجويك الأولمبي، لحساب الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإسباني.

ثنائية برشلونة

هدف التقدم جاء في الدقيقة التاسعة بتوقيع لامين يامال، بعدما تلقى تمريرة في عمق دفاع إلتشي من بالدي.

وسريعًا ما انطلق فيرمين لوبيز ومرر كرة زاحفة وجدت فيران توريس الذي أسكنها الشباك، في الدقيقة 12 من الشوط الأول.

وحال انتهت المباراة بانتصار برشلونة على إلتشي، سيرفع رصيده إلى 25 نقطة، ويقلص الفارق خلف ريال مدريد المتصدر إلى 5 نقاط فقط.

ويخوض برشلونة مباراة إلتشي بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، أراوخو، إريك جارسيا، كوندي.

خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز.

خط الهجوم: راشفورد، فيران توريس، لامين يامال.