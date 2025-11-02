المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بقيادة لامين وراشفورد.. برشلونة يسقط إلتشي بثلاثية في الدوري الإسباني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:31 م 02/11/2025
احتفال لاعبو برشلونة

احتفال لاعبو برشلونة

حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إلتشي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم برشلونة مبكرًا بأقدام نجمه لامين يامال، في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، بعد تمريرة متقنة من زميله أليخاندرو بالدي.

وعزز المهاجم فيران توريس تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عشر، من صناعة زميله فيران توريس عقب هفوة دفاعية من لاعب إلتشي.

وقلص إلتشي الفارق قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة من رافا مير.

وأكد ماركوس راشفورد انتصار كتيبة البلوجرانا، بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة صاروخية، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.

واستعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات، بعد خسارته في الجولة الماضية من الليجا على يد غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق فوزه الثامن هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

في المقابل تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 14 في المركز التاسع بجدول الترتيب.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني إلتشي

