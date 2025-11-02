حقق إلتشي رقما إيجابيا نادرا في مباراته أمام برشلونة بالدوري الإسباني، رغم أن اللقاء انتهى بخسارته.

برشلونة فاز على ضيفه إلتشي 3-1، مساء اليوم الأحد، في الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وانتهت المباراة بحصول إلتشي على نسبة استحواذ أعلى من برشلونة (51% مقابل 49%).

وأصبح إلتشي أول فريق صاعد حديثا للدوري يحقق نسبة استحواذ أعلى في مباراة بالدوري الإسباني ضد برشلونة منذ موسم 2005-2006 على الأقل وفقا لإحصائيات "أوبتا".

جدير بالذكر أن برشلونة رصيده رفع بهذا الفوز إلى 25 نقطة ليستعيد وصافة جدول الترتيب، ويقلص الفارق مجددا إلى 5 نقاط مع ريال مدريد صاحب الصدارة.

بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع بترتيب الليجا.

