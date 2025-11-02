المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رغم الخسارة.. إلتشي "الشجاع" يخرج برقم إيجابي من ملعب برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:30 م 02/11/2025
إلتشي

إلتشي

حقق إلتشي رقما إيجابيا نادرا في مباراته أمام برشلونة بالدوري الإسباني، رغم أن اللقاء انتهى بخسارته.

برشلونة فاز على ضيفه إلتشي 3-1، مساء اليوم الأحد، في الجولة 11 من منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

وانتهت المباراة بحصول إلتشي على نسبة استحواذ أعلى من برشلونة (51% مقابل 49%).

وأصبح إلتشي أول فريق صاعد حديثا للدوري يحقق نسبة استحواذ أعلى في مباراة بالدوري الإسباني ضد برشلونة منذ موسم 2005-2006 على الأقل وفقا لإحصائيات "أوبتا".

جدير بالذكر أن برشلونة رصيده رفع بهذا الفوز إلى 25 نقطة ليستعيد وصافة جدول الترتيب، ويقلص الفارق مجددا إلى 5 نقاط مع ريال مدريد صاحب الصدارة.

بينما تجمد رصيد إلتشي عند 14 نقطة في المركز التاسع بترتيب الليجا.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني إلتشي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

