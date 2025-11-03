المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني.. ريال بيتيس ينتفض بثلاثية في شباك مايوركا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:55 ص 03/11/2025
ريال بيتيس

ريال بيتيس

صحح فريق ريال بيتيس مساره بالفوز 3-0 على ضيفه ريال مايوركا مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

أنجز بيتيس المهمة بثلاثة أهداف في الشوط الأول، حيث تقدم بهدفين للبرازيلي أنتوني في الدقيقتين 10 و34.

وأضاف المهاجم المغربي، عبد الصمد الزلزولي، الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 37.

حقق الفريق الأندلسي فوزه الخامس في الدوري هذا الموسم، ليتجاوز كبوة الخسارة والتعادل في الجولتين الماضيتين، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس.

ويرفع هذا الفوز من معنويات بيتيس قبل اختبارين صعبين خلال أسبوع عندما يحل ضيفا على أولمبيك ليون يوم الخميس في الدوري الأوروبي قبل أن يخرج لمواجهة فالنسيا في الدوري، يوم الأحد المقبل.

أما مايوركا فتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع عشر، وسيخوض مباراة واحدة قبل فترة التوقف الدولي عندما يستضيف خيتافي في الجولة القادمة من الدوري، يوم الأحد المقبل.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

الدوري الإسباني ريال بيتيس ريال مايوركا

