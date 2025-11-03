فليك يطالب راشفورد بالمزيد من الحسم أمام المرمى

طالب هانز فليك، مدرب برشلونة، لاعبه ماركوس راشفورد بأن يكون أكثر حسما أمام المرمى، واستغلال الفرص التي تتاح له.

وأهدر النجم الإنجليزي الدولي عددا من المحاولات أمام مرمى إلتشي، أمس الأحد، لكنه سجل الهدف الثالث في فوز الفريق الكتالوني 3-1 بمباراة الفريقين في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وبعد المباراة قال فليك إن المهاجم الإنجليزي "لا يزال قادرا على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي".

وأضاف فليك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا".

وأوضح: "أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهم للغاية".

واعترف راشفورد بأن اتخاذه القرارات يحتاج للتحسن، إذا قال صاحب الـ28 عاما للصحفيين بعد المباراة: "أحاول فقط التصرف بشكل صحيح في الملعب".

وأتم: "كان بإمكاني تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان كان قرار التسديد أو التمرير خاطئا".

وسجل الدولي الإنجليزي 6 أهداف في كافة المسابقات منذ انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.

