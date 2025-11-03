المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فليك يطالب راشفورد بالمزيد من الحسم أمام المرمى

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

11:00 ص 03/11/2025
فليك وراشفورد

فليك وراشفورد

طالب هانز فليك، مدرب برشلونة، لاعبه ماركوس راشفورد بأن يكون أكثر حسما أمام المرمى، واستغلال الفرص التي تتاح له.

وأهدر النجم الإنجليزي الدولي عددا من المحاولات أمام مرمى إلتشي، أمس الأحد، لكنه سجل الهدف الثالث في فوز الفريق الكتالوني 3-1 بمباراة الفريقين في الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وبعد المباراة قال فليك إن المهاجم الإنجليزي "لا يزال قادرا على الاستغلال الأمثل للفرص التي تتاح له في الثلث الهجومي".

وأضاف فليك في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عندما ترى الفرص التي أتيحت له، أعتقد أن تسجيل هدف أو هدفين آخرين سيكون أمرا جيدا بالنسبة له أيضا".

وأوضح: "أدرك أنه قادر على اللعب على هذا المستوى وأنا سعيد لأنه أظهر ذلك، بالنسبة للجماهير وللنادي، وكذلك لزملائه في الفريق، فهو لاعب مهم للغاية".

واعترف راشفورد بأن اتخاذه القرارات يحتاج للتحسن، إذا قال صاحب الـ28 عاما للصحفيين بعد المباراة: "أحاول فقط التصرف بشكل صحيح في الملعب".

وأتم: "كان بإمكاني تقديم المزيد من التمريرات الحاسمة أو تسجيل الأهداف، لكن في بعض الأحيان كان قرار التسديد أو التمرير خاطئا".

وسجل الدولي الإنجليزي 6 أهداف في كافة المسابقات منذ انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في يوليو الماضي.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني ماركوس راشفورد

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

