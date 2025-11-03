المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
برشلونة يرفض المخاطرة بعودة خوان جارسيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:04 م 03/11/2025
خوان جارسيا حارس برشلونة

خوان جارسيا

كشفت تقارير إعلامية عن أحدث مستجدات الحالة الصحية لخوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة الإسباني.

وكان الحارس البالغ من العمر 24 عاما قد تعرض لتمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى خلال مباراة أمام ريال أوفييدو في 27 سبتمبر، ما استدعى تدخلا جراحيا.

وقدّر الأطباء حينها فترة التعافي بين 4 إلى 6 أسابيع، لكن جارسيا يتقدم في مرحلة التعافي بوتيرة أسرع من المتوقع.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن جارسيا بإمكانه عمليا المشاركة مع الفريق بداية من مباراة سيلتا فيجو بالدوري الإسباني يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر الحالي.

رغم ذلك أشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الجهاز الفني للبارسا بقيادة هانز فليك يرفض المخاطرة بإعادة جارسيا للمشاركة في ذلك التوقيت، ويفضل حصوله على قدر أكبر من الراحة.

وبالتالي تتأجل عودة فليك للمشاركة إلى ما بعد فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر، والتي تنتهي يوم 18 من الشهر الحالي.

وتجدر الإشارة إلى أن فليك كان قد أكد في وقت سابق غياب جارسيا عن المباراة المقبلة ضد كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء القادم.

جدير بالذكر أن جارسيا صاحب الـ24 عاما شارك في 7 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 5 أهداف.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني خوان جارسيا

