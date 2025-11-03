أدلى لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا، بتصريحات هامة وقوية، حول الخلاف بين لامين يامال، نجم برشلونة الواعد، وداني كارفاخال، قائد وظهير ريال مدريد.

وشهدت مباراة ريال مدريد وبرشلونة الماضية، والتي انتهت بفوز الملكي (2-1) مشادات قوية بين لاعبي الفريقين بسبب تصريحات يامال قبل المباراة والتي اتهم فيها الغريم بـ"السرقة والفساد".

وكانت غرفة ملابس النادي العاصمي محتقنة تجاه يامال، بعد تصريحاته النارية، إذ يرون أنه أساء إلى مؤسسة الميرنجي، وهذا ما دفعهم إلى مواجهته بعد المباراة بعبارة: "أنت تتكلم كثيراً.. لقد انكشفت الآن".

تعليق دي لافوينتي على أزمة يامال وكارفاخال

وقال مدرب منتخب إسبانيا، خلال تصريحات مع الصحفي خوسيه رامون دي لا مورينا: "لم نشهد أي حادثة، ولم نشهد أي سلوك غريب من أي شخص. الأمر ليس شجارًا في ساحة المدرسة".

وأضاف: "الشعور هو شعور عائلي، شعور بالوحدة، يُعطي الأولوية للمصلحة العامة على المصالح الفردية. هذا يُشير إلى الكثير عن هذه المجموعة من لاعبي كرة القدم".

ويعتقد دي لافوينتي أن الخلاف بين نجمي ريال مدريد وبرشلونة، لن يؤثر على انسجام "لا روخا" خلال المنافسات القادمة، مضيفًا: "أعتقد أن الأمر متروكٌ لأنديتهما للتحدث الآن".

وواصل: "تحدثت كثيرًا مع لامين، كما تحدثت مع داني كارفاخال، ومع الجميع من أجل احتواء الأزمة مبكرًا، وخلال بطولة أوروبا المقبلة لن أسمح بحدوث خلاف بينهما".

وأتم مدرب المنتخب الإسباني: "أنا مقتنع تمامًا بأن المصلحة العامة هي الأهم هنا، ولدي يقين بأن جميع اللاعبين سيكافحون من أجل الدفاع عن شعار المنتخب الوطني".