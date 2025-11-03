المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إصابة ماستانتونو تفاجئ ريال مدريد قبل مباراة ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:05 م 03/11/2025
ماستانتونو

فرانكو ماستانتونو

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ مفاجئا قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بإصابة لاعبه فرانكو ماستانتونو.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفربول، غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي مقتضب اليوم الإثنين: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فرانكو ماستانتونو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بألم في العانة".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب لاعبه الأرجنتيني الشاب، مكتفيا بالإشارة إلى أنه في انتظار تطور حالته.

وكانت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريجيز قد أكدت أن ماستانتونو (18 عاما) لم يشارك في المران الجماعي اليوم الإثنين، مكتفيا بتدريبات في صالة "الجيم".

وكان ماستانتونو قد انضم إلى الريال في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، وشارك مع الفريق الملكي في 12 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا فرانكو ماستانتونو

