إصابة ماستانتونو تفاجئ ريال مدريد قبل مباراة ليفربول

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ مفاجئا قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، بإصابة لاعبه فرانكو ماستانتونو.

ريال مدريد يحل ضيفا على ليفربول، غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي مقتضب اليوم الإثنين: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فرانكو ماستانتونو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بألم في العانة".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب لاعبه الأرجنتيني الشاب، مكتفيا بالإشارة إلى أنه في انتظار تطور حالته.

وكانت الصحفية الإسبانية أرانتشا رودريجيز قد أكدت أن ماستانتونو (18 عاما) لم يشارك في المران الجماعي اليوم الإثنين، مكتفيا بتدريبات في صالة "الجيم".

وكان ماستانتونو قد انضم إلى الريال في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، وشارك مع الفريق الملكي في 12 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع مثله.

