كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

ريال مدريد يؤجل حسم موقف إندريك

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:23 م 03/11/2025
إندريك

إندريك لاعب ريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي ريال مدريد من حسم مستقبل لاعبه البرازيلي إندريك، الذي ابتعد لفترة طويلة عن حسابات تشابي ألونسو، مدرب الفريق الملكي.

شارك إندريك إندريك لأول مرة مع ريال مدريد هذا الموسم، عندما دخل بديلا في فوز الفريق على فالنسيا 4-0 يوم السبت الماضي، إذ دخل المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا في الدقيقة 80 بدلا من كيليان مبابي.

على الرغم من عودته، لا يزال مستقبل إندريك في النادي الملكي غامضًا، تزامنا مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، على رأسها أولمبيك ليون الفرنسي.

ويبدو إندريك منفتحا على هذه الصفقة إذا كانت ستضمن له اللعب بانتظام قبل كأس العالم 2026.

لكن وفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فإن ريال مدريد لم يتخذ قراره النهائي بعد، ويرى مسؤولوه أن هناك متسعا من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

ريال مدريد الدوري الإسباني إندريك

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

