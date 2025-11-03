ريال مدريد يؤجل حسم موقف إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي ريال مدريد من حسم مستقبل لاعبه البرازيلي إندريك، الذي ابتعد لفترة طويلة عن حسابات تشابي ألونسو، مدرب الفريق الملكي.

شارك إندريك إندريك لأول مرة مع ريال مدريد هذا الموسم، عندما دخل بديلا في فوز الفريق على فالنسيا 4-0 يوم السبت الماضي، إذ دخل المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا في الدقيقة 80 بدلا من كيليان مبابي.

على الرغم من عودته، لا يزال مستقبل إندريك في النادي الملكي غامضًا، تزامنا مع اهتمام عدة أندية بالتعاقد معه، على رأسها أولمبيك ليون الفرنسي.

ويبدو إندريك منفتحا على هذه الصفقة إذا كانت ستضمن له اللعب بانتظام قبل كأس العالم 2026.

لكن وفقا لما ذكره موقع "ذا أثليتيك"، فإن ريال مدريد لم يتخذ قراره النهائي بعد، ويرى مسؤولوه أن هناك متسعا من الوقت قبل اتخاذ قرار نهائي.

إندريك (19 عاما) انضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 قادما من بالميراس البرازيلي مقابل 47.5 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2030.

وشارك المهاجم البرازيلي الشاب في 37 مباراة بقميص "الميرينجي" الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.