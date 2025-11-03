المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نجم ريال مدريد يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري الفرنسي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:26 م 03/11/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

حسم النجم البرازيلي إندريك فيليبي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، موقفه من العروض التي تلقاها مؤخرًا للرحيل، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني إندريك من تهميش فني واضح في ريال مدريد، حيث أنه لم يلعب سوى دقائق معدودة مع الميرنجي هذا الموسم 2025-26، تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وشهدت الأيام الماضية تحركات جادة من قبل نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على خدمات مهاجم النادي الملكي، على سبيل الإعارة.

موقف نجم ريال مدريد من عرض ليون

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فقد أظهر إندريك رغبةً واضحة في الانتقال إلى النادي الفرنسي، خاصةً أن الأخير يشارك في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وغاب إندريك مدة طويلة بداعي الإصابة، ثم لازم مقاعد البدلاء في ثماني مباريات دون لعب، ومنذ وصول تشابي ألونسو، شارك بدلاً من كيليان مبابي لمدة 11 دقيقة فقط.

وتقدم جونزالو جارسيا على إندريك في ترتيب مهاجمي الريال، وبالتالي فإن حصوله على فرصة للمشاركة في المباريات بانتظام سيكون أمرًا مفيدًا للحفاظ على موهبة اللاعب.

ونوهت صحيفة "ذا أثلتيك" في هذا الشأن بأن ريال مدريد أنفق مبلغًا كبيرًا للتعاقد مع النجم البرازيلي (35 مليون يورو)، بالإضافة إلى 25 مليون يورو كمكافآت.

ويدرس العملاق الإسباني اتخاذ قرارًا حاسمًا بشأن إندريك هذا الأسبوع، من خلال السماح برحيله لكن على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

ويرتبط إندريك مع ريال مدريد بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، علمًا أن القيمة السوقية الحالية له تُقدَر بـ35 مليون يورو، حسب مؤشرات موقع "ترانسفير ماركت".

ريال مدريد ليون الفرنسي إندريك الميركاتو الشتوي

