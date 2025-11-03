الشكوك تحاصر بردجي في برشلونة

كشفت تقارير إعلامية عن وجود شكوك حول مستقبل روني بردجي، لاعب برشلونة الإسباني.

بردجي انضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من كوبنهاجن الدنماركي، وحتى الآن لم يتمكن من تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما كان "أحد الرهانات العظيمة للإدارة الرياضية لبرشلونة"، لكن بعد بداية الموسم، انخفضت مشاركته وهناك جدل في النادي حول مستقبله لأنه يحتاج إلى دقائق.

وأشار التقرير إلى أن هناك عروض إعارة مهمة مطروحة على طاولة اللاعب الشاب، ولكن في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي قرار.

ومن بين الأسباب لانخفاض معدل مشاركات اللاعب السويدي، هو أنه يلعب في مركز الجناح الأيمن، نفس مركز لامين يامال نجم البارسا الشاب.

وخاض بردجي 188 دقيقة فقط مع برشلونة هذا الموسم موزعة على 8 مباريات، صنع خلالها هدفا ولم يسجل.