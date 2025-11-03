المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الشكوك تحاصر بردجي في برشلونة

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:46 م 03/11/2025
بردجي

روني بردجي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود شكوك حول مستقبل روني بردجي، لاعب برشلونة الإسباني.

بردجي انضم إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من كوبنهاجن الدنماركي، وحتى الآن لم يتمكن من تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ19 عاما كان "أحد الرهانات العظيمة للإدارة الرياضية لبرشلونة"، لكن بعد بداية الموسم، انخفضت مشاركته وهناك جدل في النادي حول مستقبله لأنه يحتاج إلى دقائق.

وأشار التقرير إلى أن هناك عروض إعارة مهمة مطروحة على طاولة اللاعب الشاب، ولكن في الوقت الحالي لم يتم اتخاذ أي قرار.

ومن بين الأسباب لانخفاض معدل مشاركات اللاعب السويدي، هو أنه يلعب في مركز الجناح الأيمن، نفس مركز لامين يامال نجم البارسا الشاب.

وخاض بردجي 188 دقيقة فقط مع برشلونة هذا الموسم موزعة على 8 مباريات، صنع خلالها هدفا ولم يسجل.

 

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

