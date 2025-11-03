المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد فشل التجربة الكتالونية.. هل يعود روكي إلى أوروبا من بوابة البريميرليج؟

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:59 م 03/11/2025
روكي

فيتور روكي

بعد فترة صعبة في أوروبا، يبدو أن المهاجم البرازيلي فيتور روكي يسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانته كأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، بعدما تألق بشكل لافت في صفوف بالميراس، ما أعاد اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالتعاقد معه من جديد.

برشلونة خسره مبكرًا.. وأندية البريميرليج تترقب عودته

ورغم فشل تجربته القصيرة مع برشلونة، والتي وُصفت بأنها أحد أكثر الصفقات إثارة للجدل في تاريخ النادي الحديث، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا عاد بقوة في بلاده ليذكر الجميع بقدراته الهجومية.

وكان برشلونة قد ضم المهاجم الشاب من أتلتيكو باراناينسي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 30 مليون يورو كمكافآت محتملة، في صفقة أثارت انتقادات واسعة بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي الكتالوني آنذاك.

لكن تجربة "تيجرينيو" في كتالونيا لم تكلل بالنجاح، إذ شارك في 16 مباراة فقط (معظمها كبديل) وسجل هدفين، قبل أن تتم إعارته إلى ريال بيتيس، حيث لم يقدم الإضافة المنتظرة. وفي فبراير الماضي، أنهى برشلونة إعارته، ليبيع عقده إلى بالميراس مقابل 25.5 مليون يورو، مع احتفاظه بنسبة 20% من حقوق اللاعب المستقبلية.

ومنذ عودته إلى البرازيل، استعاد فيتور روكي مستواه المميز، مسجلًا 13 هدفًا و3 تمريرات حاسمة في 28 مباراة بالدوري المحلي، وتألق بشكل خاص في أكتوبر الماضي بتسجيله أمام فاسكو دا جاما، وساو باولو، وآر بي براجانتينو، وفلامنجو.

وسيكون المهاجم الشاب أحد العناصر الأساسية في تشكيلة بالميراس خلال نهائي كأس ليبرتادوريس ضد فلامنجو نهاية نوفمبر، وسط توقعات بعودته إلى صفوف منتخب البرازيل قريبًا، وربما تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المنتظر توليه المهمة في الفترة المقبلة.

فيتور روكي هدف ذهبي لأندية البريميرليج

ومع هذا التألق اللافت، بدأت الأندية الأوروبية مجددًا في متابعة اللاعب، إذ كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو عن اهتمام أندية إنجليزية مثل توتنهام وتشيلسي، فيما يعد مانشستر يونايتد الأكثر جدية، حيث يستعد – بحسب التقارير – لتقديم عرض بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد معه.

ورغم أن القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب لم يحسم بعد، فإن كل المؤشرات تؤكد أن عودة فيتور روكي إلى أوروبا باتت مسألة وقت فقط، وأن الموهبة البرازيلية التي أُثير حولها الجدل في برشلونة، على وشك كتابة فصل جديد من النجاح في الملاعب الأوروبية.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اضغط هنا

الدوري الإنجليزي برشلونة مانشستر يونايتد توتنهام بالميراس فيتور روكي

