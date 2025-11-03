المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 2
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

0 0
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

0 0
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

أنشيلوتي: فينيسيوس اعترف لي بأنه أخطأ في حق ألونسو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:49 م 03/11/2025
فينيسيوس

فينيسيوس وأنشيلوتي من فترتهما في ريال مدريد

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه تحدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن واقعة المشادة الكلامية مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حيث اعترف له بأنه أخطأ في حق مدربه في نادي ريال مدريد.

وكان فينيسيوس اعترض بأسلوب غير لائق على استبداله خلال مباراة فوز ريال مدريد (2-1) على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، قبل أن يعتذر لاحقًا عما بدر منه.

تصريحات أنشيلوتي عن أزمة فينيسيوس في ريال مدريد

تحدث أنشيلوتي على هامش إعلان قائمة منتخب البرازيل في معسكر نوفمبر استعدادًا لكأس العالم 2026 بشأن خلاف فينيسيوس وألونسو. 

وقال في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "علاقتي مع فينيسيوس جيدة جدًا كما هي مع جميع اللاعبين.. عندما يحدث شيء نتحدث معًا ونسأل ونستوضح، وبالفعل تحدثت معه واعترف لي أنه أخطأ في واقعة ألونسو، وقدم اعتذاره".

وأضاف: "بالنسبة لي الموضوع انتهى.. فينيسيوس لاعب مهم جدًا بالنسبة لمنتخب البرازيل، ولا توجد أي مشكلة لا هنا ولا في ريال مدريد".

وأتم: "أنا لست والد فينيسيوس ولا شقيقه، أنا مدربه فقط".

يشار إلى أن فينيسيوس يستعد لخوض مباراة جديدة مع ريال مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، ضد ليفربول، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كارلو أنشيلوتي فينيسيوس جونيور

التعليقات

