أنشيلوتي: فينيسيوس اعترف لي بأنه أخطأ في حق ألونسو

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه تحدث مع البرازيلي فينيسيوس جونيور بشأن واقعة المشادة الكلامية مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، حيث اعترف له بأنه أخطأ في حق مدربه في نادي ريال مدريد.

وكان فينيسيوس اعترض بأسلوب غير لائق على استبداله خلال مباراة فوز ريال مدريد (2-1) على برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني، قبل أن يعتذر لاحقًا عما بدر منه.

تصريحات أنشيلوتي عن أزمة فينيسيوس في ريال مدريد

تحدث أنشيلوتي على هامش إعلان قائمة منتخب البرازيل في معسكر نوفمبر استعدادًا لكأس العالم 2026 بشأن خلاف فينيسيوس وألونسو.

وقال في تصريحات نشرها موقع فوت ميركاتو الفرنسي: "علاقتي مع فينيسيوس جيدة جدًا كما هي مع جميع اللاعبين.. عندما يحدث شيء نتحدث معًا ونسأل ونستوضح، وبالفعل تحدثت معه واعترف لي أنه أخطأ في واقعة ألونسو، وقدم اعتذاره".

وأضاف: "بالنسبة لي الموضوع انتهى.. فينيسيوس لاعب مهم جدًا بالنسبة لمنتخب البرازيل، ولا توجد أي مشكلة لا هنا ولا في ريال مدريد".

وأتم: "أنا لست والد فينيسيوس ولا شقيقه، أنا مدربه فقط".

يشار إلى أن فينيسيوس يستعد لخوض مباراة جديدة مع ريال مدريد، مساء غدٍ الثلاثاء، ضد ليفربول، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدور الرئيسي لدوري أبطال أوروبا 2025-2026.