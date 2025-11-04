خيم التعادل السلبي على مباراة ريال أوفييدو وضيفه أوساسونا، التي أقيمت مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

أحداث مباراة ريال أوفييدو ضد أوساسونا

وشهدت المباراة تواجد اللاعب ذو الأصول المصرية، هيثم حسن، على مقاعد بدلاء فريقه ريال أوفييدو، قبل أن يشارك بديلًا في الدقيقة 68، ليشارك في آخر نصف ساعة تقريبًا من اللقاء.

وعلى الرغم من مجهوداته ومحاولاته لدعم خط الوسط والهجوم، لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل هدف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي 0-0.

وشهدت المباراة بعض الفرص الخطيرة من كلا الفريقين، حيث حاول أوفييدو استغلال عامل الأرض، بينما اعتمد أوساسونا على الهجمات المرتدة السريعة، لكن التنظيم الدفاعي القوي والتسديدات غير الدقيقة حالت دون تسجيل أي هدف.

وبهذا التعادل، رفع ريال أوفييدو رصيده إلى 8 نقاط، محتلاً المركز التاسع عشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني، في حين أصبح رصيد أوساسونا 11 نقطة ويحتل المركز الخامس عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا