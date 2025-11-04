المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:29 ص 04/11/2025
مباراة ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني

اختتمت مساء الاثنين منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بمواجهة مثيرة بين ريال أوفييدو وضيفه أوساسونا، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى الرغم من جهود الفريقين ومحاولاتهم المستمرة في خط الوسط والهجوم، لم يتمكن أي طرف من هز الشباك، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال أوفييدو إلى 8 نقاط محتلاً المركز التاسع عشر، فيما أصبح رصيد أوساسونا 11 نقطة في المركز الخامس عشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وشهدت الجولة ذاتها فوز برشلونة على إلتشي 3/1، بينما تغلب ريال مدريد على فالنسيا 4/0.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية عشر يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 نوفمبر، بمواجهة بين إلتشي وريال سوسيداد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، يليه برشلونه في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا، اضغط هنا.

أوساسونا الدوري الإسباني ريال أوفيدو ريال أوفيدو ضد أوساسونا

