ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة

اختتمت مساء الاثنين منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني بمواجهة مثيرة بين ريال أوفييدو وضيفه أوساسونا، والتي انتهت بالتعادل السلبي 0-0.

وعلى الرغم من جهود الفريقين ومحاولاتهم المستمرة في خط الوسط والهجوم، لم يتمكن أي طرف من هز الشباك، ليحصد كل فريق نقطة واحدة.

وبهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال أوفييدو إلى 8 نقاط محتلاً المركز التاسع عشر، فيما أصبح رصيد أوساسونا 11 نقطة في المركز الخامس عشر على جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وشهدت الجولة ذاتها فوز برشلونة على إلتشي 3/1، بينما تغلب ريال مدريد على فالنسيا 4/0.

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الثانية عشر يوم الجمعة المقبل، الموافق 7 نوفمبر، بمواجهة بين إلتشي وريال سوسيداد.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، يليه برشلونه في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

