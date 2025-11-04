نجم ريال مدريد يتلقى عرضًا خياليًا من نيوكاسل

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد جهز عرضًا ضخمًا، للحصول على خدمات الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

وأصبح إدواردو كامافينجا أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لتعدد مهاراته وقدراته الفنية الكبيرة.

من جانبه، لن يتخلى ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، عن النجم الفرنسي الدولي بسهولة، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

نيوكاسل يرصد 70 مليون يورو لضم كامافينجا

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد، رصدت عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لضم كامافينجا، في صيف 2026.

ويحلم نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو، بالتعاقد مع الفرنسي المتألق، من أجل هدف تعزيز مشروعه الكبير في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لكن ريال مدريد لن يكون قادرًا على قبول رحيل إدواردو كامافينجا دون تعويض مناسب، حيث يعتبره النادي الملكي ورقة رابحة في المستقبل القريب.

ونوه التقرير بأن لاعب وسط ريال مدريد يتناسب مع المواصفات التي يعتبرها نيوكاسل يونايتد مثالية، كونه قادرًا على اللعب في عدة مراكز في وسط الملعب.

ويتمتع "كاما" بروح تنافسية عالية، وقد تعززت قيمته الفنية في ستاد رين الفرنسي ثم في ريال مدريد، والآن صار هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري الإنجليزي.

وشارك كامافينجا في 8 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم وسجل هدفًا، ويمتلك الفرنسي عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2029.