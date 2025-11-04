المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 3
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

نجم ريال مدريد يتلقى عرضًا خياليًا من نيوكاسل

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

03:11 م 04/11/2025
كامافينجا

إدواردو كامافينجا

كشفت تقارير إسبانية، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قد جهز عرضًا ضخمًا، للحصول على خدمات الفرنسي إدواردو كامافينجا، متوسط ميدان ريال مدريد الإسباني.

وأصبح إدواردو كامافينجا أحد أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من جانب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، نظرًا لتعدد مهاراته وقدراته الفنية الكبيرة.

من جانبه، لن يتخلى ريال مدريد ومدربه تشابي ألونسو، عن النجم الفرنسي الدولي بسهولة، إلا إذا تلقى عرضًا ماليًا تصل قيمته إلى 100 مليون يورو.

نيوكاسل يرصد 70 مليون يورو لضم كامافينجا

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية، فإن إدارة نيوكاسل يونايتد، رصدت عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لضم كامافينجا، في صيف 2026.

ويحلم نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو، بالتعاقد مع الفرنسي المتألق، من أجل هدف تعزيز مشروعه الكبير في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

لكن ريال مدريد لن يكون قادرًا على قبول رحيل إدواردو كامافينجا دون تعويض مناسب، حيث يعتبره النادي الملكي ورقة رابحة في المستقبل القريب.

ونوه التقرير بأن لاعب وسط ريال مدريد يتناسب مع المواصفات التي يعتبرها نيوكاسل يونايتد مثالية، كونه قادرًا على اللعب في عدة مراكز في وسط الملعب.

ويتمتع "كاما" بروح تنافسية عالية، وقد تعززت قيمته الفنية في ستاد رين الفرنسي ثم في ريال مدريد، والآن صار هدفًا رئيسيًا لأندية الدوري الإنجليزي.

وشارك كامافينجا في 8 مباريات مع ريال مدريد في مختلف البطولات هذا الموسم وسجل هدفًا، ويمتلك الفرنسي عقدًا مع ريال مدريد يمتد حتى يونيو 2029.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإنجليزي نيوكاسل يونايتد الدوري الإسباني إدواردو كامافينجا

مباشر
هايتي

هايتي

1 3
مصر

مصر

50

فرصة جديدة.. هجمة مرتدة لصالح منتخب مصر وانطلاقة من محمد حمد سددها اصطدمت في المدافع ووصلت عند الزغبي حاول أن يسددها تصدى لها حارس هايتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
