ريال مدريد يحدد شرطًا مثيرًا لإتمام صفقة كوناتي

كشفت تقارير صحفية، عن شرط نادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، من ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد كوناتي مع "الريدز" خلال صيف العام المقبل 2026، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله مجانًا، حال عدم الاتفاق مع ناديه الحالي.

ويتطلع ريال مدريد إلى تجديد خط دفاع الفريق الأول، بالاستغناء عن أنطونيو ​روديجير​ وديفيد آلابا، مع استقطاب مدافع قوي بدنيًا وصاحب خبرة أوروبية.

شرط ريال مدريد لضم كوناتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، فإن إبراهيما كوناتي ما زال ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول.

وأضاف خبير سوق الانتقالات: "إذا أصبح بإمكان اللاعب الرحيل مجانًا في الصيف القادم، فإن ريال مدريد سيتابع الموقف عن كثب".

وواصل خلال تصريحاته عبر منصة "يوتيوب": "كوناتي يملك حرية القرار بشأن مستقبله، فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول أو خوض تجربة جديدة".

وأتم رومانو تصريحاته بأن: "هناك اهتمام كبير باللاعب الفرنسي، ليس فقط من ريال مدريد، خاصة من قبل إنتر ميلان وباريس سان جيرمان".

ويعد كوناتي ركيزة أساسية في خط دفاع الريدز، وقد دافع عن شعار الفريق خلال 146 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو.