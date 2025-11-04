المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

0 0
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ريال مدريد يحدد شرطًا مثيرًا لإتمام صفقة كوناتي

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:55 م 04/11/2025
إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول

إبراهيما كوناتي

كشفت تقارير صحفية، عن شرط نادي ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي، من ليفربول الإنجليزي.

وينتهي عقد كوناتي مع "الريدز" خلال صيف العام المقبل 2026، الأمر الذي يفتح الباب أمام رحيله مجانًا، حال عدم الاتفاق مع ناديه الحالي.

ويتطلع ريال مدريد إلى تجديد خط دفاع الفريق الأول، بالاستغناء عن أنطونيو ​روديجير​ وديفيد آلابا، مع استقطاب مدافع قوي بدنيًا وصاحب خبرة أوروبية.

شرط ريال مدريد لضم كوناتي

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، فإن إبراهيما كوناتي ما زال ضمن قائمة اهتمامات ريال مدريد، مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول.

وأضاف خبير سوق الانتقالات: "إذا أصبح بإمكان اللاعب الرحيل مجانًا في الصيف القادم، فإن ريال مدريد سيتابع الموقف عن كثب".

وواصل خلال تصريحاته عبر منصة "يوتيوب": "كوناتي يملك حرية القرار بشأن مستقبله، فيما يتعلق بالبقاء في ليفربول أو خوض تجربة جديدة".

وأتم رومانو تصريحاته بأن: "هناك اهتمام كبير باللاعب الفرنسي، ليس فقط من ريال مدريد، خاصة من قبل إنتر ميلان وباريس سان جيرمان".

ويعد كوناتي ركيزة أساسية في خط دفاع الريدز، وقد دافع عن شعار الفريق خلال 146 مباراة، وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين، وتبلغ قيمته السوقية 55 مليون يورو.

ريال مدريد ليفربول الميركاتو الصيفي إبراهيما كوناتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg