بعد كارثة ليفربول.. ريال مدريد يرسم خطة رحيل فينيسيوس

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

09:58 ص 05/11/2025
فينيسيوس وألونسو

فينيسيوس جونيور

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبرى بشأن مصير الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، مع نادي ريال مدريد الإسباني.

وسقط ريال مدريد في فخ الخسارة، بهدف دون رد، أمام ليفربول الإنجليزي، في رابع جولات دوري أبطال أوروبا، على ملعب "آنفيلد".

نجوم الملكي ولا سيما فينيسيوس جونيور، قدموا أداءً مخيبًا للآمال، دفاعيًا وهجوميًا، أمام فريق النجم المصري محمد صلاح.

ريال مدريد يرسم خطة ريال فينيسيوس

وأفادت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية، أن الجناح البرازيلي سيكون أول الضحايا المنتظر رحيلهم، في نهاية الموسم الحالي.

ويخطط الميرنجي لبيع "فيني" في صيف عام 2026، حيث تم اتخاذ القرار بعد اعتراضه على قرار استبداله في الكلاسيكو الماضي.

وكان النجم البرازيلي قد وجه انتقادًا حادًا إلى مدربه تشابي ألونسو، على إثر قرار استبداله أمام برشلونة، خلال الفوز بنتيجة (2-1).

وتمسك مسؤولو ريال مدريد بضرورة تقديم فينيسيوس اعتذارًا علنيًا، على تلك الواقعة، كما اضطر اللاعب للاعتذار داخليًا للفريق والمدرب.

وازدادت حدة الأزمة، خلال مباراة الريال الماضية في الدوري الإسباني، ضد فالنسيا، عندما تعمد تسديد ركلة جزاء بدلاً من كيليان مبابي ثم أهدرها بأعجوبة.

ونوه التقرير بأن عقد فينيسيوس ينتهي في عام 2027، ومن ثم يحاول ريال مدريد تمديده رغم الاستقرار على بيعه.

ويأتي هذا التوجه من أجل الحفاظ على قيمة اللاعب التسويقية (150 مليون يورو) وضمان بيعه بأعلى سعر ممكن في صيف 2026.

مباراة ريال مدريد القادمة
