نابولي يرصد 30 مليون يورو لضم نجم برشلونة في يناير

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب متوسط ميدان برشلونة، مارك كاسادو، من الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

أثار مارك كاسادو، ذي الـ22 عامًا، اهتمامًا متزايدًا من جانب أندية أوروبا، في ظل رغبة النادي الكتالوني في التخلص منه قريبًا.

برشلونة يحدد سعر بيع كاسادو

وبحسب ما ذكرته شبكة "fichajes" فقد حدد النادي الكتالوني سعرًا يقارب الـ30 مليون يورو، من أجل تسهيل رحيل كاسادو، في انتقالات يناير 2026.

ورغم كونه لاعبًا رئيسيًا في تشكيل المدرب الألماني هانز فليك، إلا أن النادي يعتبر كاسادو قابلاً للبيع نهائيًا أو بنظام الإعارة.

وأبلغ النادي اللاعب أن دوره في الأسابيع المقبلة سيكون محدودًا، وهو ما يفتح الباب أمامه للبحث عن وجهة جديدة تسمح له بالمشاركة بشكل منتظم.

ونشأ كاسادو في أكاديمية "لا ماسيا" ووصل إلى الفريق الأول بطموحات عالية، لكن المنافسة مع نجوم بارزين بخط الوسط قلصت من دوره.

ويواجه برشلونة تحديات اقتصادية كبيرة ويرى في بيع كاسادو فرصة لموازنة الحسابات وتوفير مساحة للرواتب.

نابولي أبرز المهتمين

ونوهت آخر التقارير بأن نادي نابولي الإيطالي هو أحد الفرق المهتمة بمارك كاسادو، رغم عدم وصول عرض رسمي حتى الآن.

ويتمسك برشلونة بموقفه، القائم على مغادرة كاسادو، إلا إذا قرر الرحيل أو إذا وصل عرض يعتبره مجلس الإدارة مناسبًا.

وعلى ذلك، سيكون شهر يناير 2026 حاسمًا، حيث يملك كاسادو خيار تغيير المشهد أو القتال من أجل مكانه، بالتزامن مع اهتمام نابولي.