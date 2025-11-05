اهتمام إنجليزي.. رودريجو يتخذ قرار الرحيل عن ريال مدريد

اتخذ الجناح البرازيلي رودريجو، لاعب فريق ريال مدريد، قرارًا بالرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية عالمية.

وأفاد موقع "GIVEMESPORT" العالمي بأن رودريجو يرغب في مغادرة ريال مدريد في الميركاتو الشتوي، في ظل اهتمام من جانب ناديي آرسنال وتوتنهام بالتعاقد معه.

ويعاني اللاعب من قلة المشاركة منذ تولي الإسباني تشابي ألونسو القيادة الفنية للفريق، على الرغم من تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن رودريجو يُعد لاعبًا مهمًا في صفوف الميرينغي.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا في 12 مباراة مع ريال مدريد، بإجمالي 348 دقيقة، صنع خلالها هدفين منذ انطلاق الموسم الحالي دون أن يسجل أي أهداف.

وخاض الجناح البرازيلي 21 دقيقة فقط بعد دخوله بديلًا في مباراة ليفربول، التي أُقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب أنفيلد، وانتهت بخسارة ريال مدريد بنتيجة (1-0).

جدير بالذكر أن رودريجو ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد منذ الصيف الماضي، بعدما أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن اللاعب لن يكون عنصرًا أساسيًا في خطط المدرب ألونسو.