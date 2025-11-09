المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لابورتا يشيد بعودة برشلونة إلى "كامب نو".. ويكشف تطورات إصابة يامال

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

02:20 م 05/11/2025
لابورتا

خوان لابورتا

أدلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتصريحات هامة، قبيل مباراة الفريق الأول ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحل برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على كلوب بروج، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب " ملعب يان بريدل" مجريات اللقاء المرتقب، الذي يبدأ في الساعة الـ10.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

لابورتا: متحمسون للعودة إلى كامب نو

وقال لابورتا: "متحمسون جدًا للعودة إلى كامب نو، تجربة يوم الجمعة ستكون اختبارًا حقيقيًا، وآمل أن نعود في 22 أو 29 نوفمبر".

وأضاف رئيس برشلونة: "لامين يامال عبقري، أنا أدعمه بالكامل وأقف إلى جانبه. إنه فتى رائع ولاعب مذهل".

وتابع: "في برشلونة نحن محظوظون لأننا ننتج هذا النوع من اللاعبين عبر تاريخنا، وما يجب علينا فعله هو الاعتناء به وحمايته".

وواصل: "أنا متفق تمامًا مع كل ما يتعلق بحماية لامين والوقوف إلى جانبه ودعمه، لأنه ما زال شابًا في الثامنة عشرة فقط".

وأكمل: "كل ما حدث له جاء بشكل مفاجئ وسريع جدًا، وليس من السهل التعامل معه، لكنه يفعل ذلك بطبيعية كبيرة".

تطورات إصابة لامين يامال

واستطرد: "إنه ودود ولاعب استثنائي، وعلينا التفاهم معه لأنه عانى من إصابة في منطقة العانة، وهي لا تُشفى في يوم أو يومين".

وأشار: "إنه يعمل بجد، وهذا أمر رائع ومُلهِم، حتى لبقية اللاعبين المصابين، لقد رأيت بنفسي كيف يسير العمل في عمليات التعافي".

ولفت: "فكّروا مثلًا في جافي، الذي يعمل صباحًا ومساءً كل يوم لتحسين ركبته مع الأطباء والمعالجين، وهذا جهد مذهل ويستحق التقدير".

مازلنا في مرحلة تحسن

واستطرد: "تحدثت مع المدرب، والفريق يتحسن ويسير في منحنى تصاعدي، يوم الأحد، سجل الثلاثي الهجومي ونحن سعداء بهذا التقدم".

ونوه بأن: "لدينا بعض الغيابات، وهي ليست عذرًا ولكنها واقع، هذه الغيابات أربكت خططنا، لكن اللاعبين المصابين بدأوا يتعافون،

واختتم: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، هانزي فليك سعيد جدًا ومتحمس للعودة إلى الملعب، الذي سيستوعب 105 آلاف متفرج".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة خوان لابورتا كامب نو لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg