أدلى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، بتصريحات هامة، قبيل مباراة الفريق الأول ضد كلوب بروج البلجيكي.

ويحل برشلونة، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على كلوب بروج، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتضن ملعب " ملعب يان بريدل" مجريات اللقاء المرتقب، الذي يبدأ في الساعة الـ10.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

لابورتا: متحمسون للعودة إلى كامب نو

وقال لابورتا: "متحمسون جدًا للعودة إلى كامب نو، تجربة يوم الجمعة ستكون اختبارًا حقيقيًا، وآمل أن نعود في 22 أو 29 نوفمبر".

وأضاف رئيس برشلونة: "لامين يامال عبقري، أنا أدعمه بالكامل وأقف إلى جانبه. إنه فتى رائع ولاعب مذهل".

وتابع: "في برشلونة نحن محظوظون لأننا ننتج هذا النوع من اللاعبين عبر تاريخنا، وما يجب علينا فعله هو الاعتناء به وحمايته".

وواصل: "أنا متفق تمامًا مع كل ما يتعلق بحماية لامين والوقوف إلى جانبه ودعمه، لأنه ما زال شابًا في الثامنة عشرة فقط".

وأكمل: "كل ما حدث له جاء بشكل مفاجئ وسريع جدًا، وليس من السهل التعامل معه، لكنه يفعل ذلك بطبيعية كبيرة".

تطورات إصابة لامين يامال

واستطرد: "إنه ودود ولاعب استثنائي، وعلينا التفاهم معه لأنه عانى من إصابة في منطقة العانة، وهي لا تُشفى في يوم أو يومين".

وأشار: "إنه يعمل بجد، وهذا أمر رائع ومُلهِم، حتى لبقية اللاعبين المصابين، لقد رأيت بنفسي كيف يسير العمل في عمليات التعافي".

ولفت: "فكّروا مثلًا في جافي، الذي يعمل صباحًا ومساءً كل يوم لتحسين ركبته مع الأطباء والمعالجين، وهذا جهد مذهل ويستحق التقدير".

مازلنا في مرحلة تحسن

واستطرد: "تحدثت مع المدرب، والفريق يتحسن ويسير في منحنى تصاعدي، يوم الأحد، سجل الثلاثي الهجومي ونحن سعداء بهذا التقدم".

ونوه بأن: "لدينا بعض الغيابات، وهي ليست عذرًا ولكنها واقع، هذه الغيابات أربكت خططنا، لكن اللاعبين المصابين بدأوا يتعافون،

واختتم: "نحن نتقدم خطوة بخطوة، هانزي فليك سعيد جدًا ومتحمس للعودة إلى الملعب، الذي سيستوعب 105 آلاف متفرج".