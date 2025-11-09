المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليفاندوفسكي يحسم موقفه من التجديد مع برشلونة

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

10:02 ص 06/11/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

اتحذ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، قرارًا حاسمًا، بشأن ملف تجديد عقده.

وعانى ليفاندوفسكي من بداية مخيبة مع برشلونة، حيث تعرض لإصابتين عضليتين، غاب على إثرهما عن العديد من المباريات الهامة.

وينتهي عقد القناص البولندي مع النادي الكتالوني في 30 يونيو 2026، ولا يستبعد برشلونة ولا اللاعب أي احتمالات، خلال الفترة المقبلة.

ليفاندوفسكي يحسم مصيره مع برشلونة

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن المدير الرياضي للبارسا، ديكو، لم يعد يستبعد تجديد عقد ليفاندوفسكي، بشرط العودة إلى التألق مجددًا.

وعلى الرغم من ذلك، يفكر مسؤولي البارسا في التعاقد مع مهاجم يمكنه تعويض للنجم البولندي المخضرم، في السنوات القادمة.

وقال ليفاندوفسكي عن مستقبله في "كامب نو" يوم الثلاثاء الماضي: "لست في عجلة من أمري، الأهم هو شعوري بنهاية الموسم".

وأضاف المهاجم ذي الـ37 عامًا: "سأرى ما سأفعله في مستقبلي، لكنني الآن أركز على تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب مع الفريق".

وينوي ليفاندوفسكي الاطلاع على العرض المقدم من برشلونة، قبل البحث عن نادٍ جديد، علمًا بأن اللاعب سيكون حرًا، بداية من يناير 2026.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

