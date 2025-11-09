يشهد الموسم الحالي معاناة فريق برشلونة الإسباني، من أزمة واضحة، على صعيد الأداء والنتائج، محليًا وقاريًا.

وسقط برشلونة في فخ التعادل أم كلوب بروج البلجيكي، بنتيجة (3-3) في رابع جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وأشعل تعادل الفريق الكتالوني، أمس الأربعاء، حالة غضب واسعة بين الجماهير، مع انتشار قلق حول استمرار حالة التراجع.

وفقد برشلونة بريق وهيبة الموسم الماضي بشكل واضح، بعد أن كان مرشحًا أساسيًا للمنافسة على كافة الألقاب الممكنة هذا الموسم.

5 أسباب وراء اختفاء هيبة برشلونة

موقف برشلونة هذا الموسم

يتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ولعب البارسا 11 مباراة حتى الآن في مسابقة "لا ليجا"، فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراة وتلقى الهزيمة مرتين.

بينما في دوري الأبطال، يحتل رجال المدرب هانز فليك المركز الحادي عشر بمرحلة الدوري، وفي رصيده 7 نقاط.

أزمة حراسة المرمى

يعاني البارسا من أزمة واضحة على صعيد مركز حراسة المرمى، خاصة مع مشاركة البولندي فيوتشيك تشيزني بشكل كبير هذا الموسم.

وتسبب غياب الحارس الشاب خوان جارسيا، عن حراسة عرين البارسا خلال الفترة الماضية، في استقبال العديد من الأهداف.

ويغيب عن الفريق كلاً من خوان جارسيا، والحارس المخضرم مارك تير شتيجن، الأمر الذي أثر على الخط الخلفي بشكل واضح.

كوارث دفاعية متكررة

اهتزت شباك برشلونة بالعديد من الأهداف هذا الموسم، وهو ما يعكس معاناة دفاعية لفريق المدرب الألماني هانز فليك.

واستقبل الفريق الكتالوني 13 هدفاً خلال 11 مباراة في الدوري الإسباني، وهو رقم "كارثي" مقارنة ببقية الخصوم.

وبالنظر إلى المنافسين، فإن ريال مدريد استقبل 10 أهداف وكذلك فياريال وأتلتيكو مدريد وريال بيتيس وديبورتيفو ألافيس.

وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، اهتزت شباك برشلونة بـ7 أهداف خلال 4 مباريات، وهو رقم دفاعي صادم.

تأثير غياب لامين يامال ورافينيا

عانى الخط الأمامي لبرشلونة في غياب الثنائي الحاسم، البرازيلي رافينيا دياز والإسباني لامين يامال هذا الموسم.

رافينيا قدم موسمًا رائعًا، ولكنه ابتعد لفترة في الموسم الحالي بسبب الإصابة التي أثرت على القوى الهجومية للفريق.

وشارك الجناح البرازيلي خلال 7 مباريات فقط هذا الموسم، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

بينما عانى لامين يامال من إصابة في منطقة العانة، وعاد مؤخرًا لقيادة الفريق وأثبت قدراته الفنية سريعًا.

ودافع لامين عن قميص برشلونة هذا الموسم في 10 مباريات، وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

هل نجح فيران في تعويض ليفاندوفسكي؟

تأثر برشلونة هذا الموسم بغياب روبرت ليفاندوفسكي، إثر معاناته من الإصابة، الأمر الذي أضر بالخط الأمامي للفريق.

وحاول فيران توريس استغلال الفرصة من أجل حجز مكان أساسي في خط الهجوم، بتسجيل عدد من الأهداف المميزة في الدوري الإسباني.

لكن مردود فيران لا يوازي ما يفعله ليفاندوفسكي، علاوة على عدم قيامه بالضغط على مدافعي الخصم واستغلال الكرات الهوائية مثل زميله البولندي.

وقرر المدرب هانز فليك الدفاع بالمهاجم المتمرس في مباراة كلوب بروج البلجيكي، إلا أنه مازال فاقدًا للجاهزية البدنية الكاملة.