بسبب إصابة أمام بروج.. شكوك حول مشاركة إيريك جارسيا مع برشلونة ضد سيلتا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:23 م 06/11/2025
إيريك جارسيا

إيريك جارسيا

تحوم الشكوك حول مشاركة إيريك جارسيا، مدافع برشلونة، مع فريقه في المباراة المقبلة أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وتعرض قلب الدفاع لضربة قوية في الأنف في المباراة التي انتهت بتعادل برشلونة مع كلوب بروج 3-3 في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن جارسيا سيرتدي قناعا واقيا على أنفه، وعلى الأرجح لن يشارك في مباراة سيلتا فيجو المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل بالجولة 12 من الدوري الإسباني.

وأشار التقرير إلى أن هانز فليك، مدرب برشلونة، لا يرغب في الضغط على جارسيا للمشاركة أمام فيجو، وقد يكتفي بضمه للقائمة ليكون بديلا إذا احتاج له مضطرا.

وبناء عليه، سيشكل رونالد أراوخو وباو كوبارسي ثنائي قلب الدفاع للفريق الكتالوني في ملعب "بالايدوس" ضد فيجو.

ويعد جارسيا أحد أهم لاعبي برشلونة هذا الموسم، حيث شارك لمدة 1121 دقيقة في جميع المسابقات، وهو المدافع الذي اعتمد عليه فليك أكثر من غيره في الموسم الحالي.

