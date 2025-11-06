المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:31 م 06/11/2025
تشواميني

أوريلين تشواميني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني لإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم فريق ريال مدريد الطبي، تم تشخيص لاعبنا أوريليان تشواميني بإصابة في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب تشواميني المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور الحالة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إصابة تشواميني تستدعي غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

يذكر أن تشواميني صاحب الـ25 عاما يعد لاعبا محوريا في ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، إذ شارك أساسيا في الـ15 مباراة التي خاضها الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبهذا ينضم تشواميني إلى قائمة مصابي "الميرينجي" التي تضم أيضا الثلاثي الدفاعي أنطونيو رودريجر وديفيد ألابا وداني كارفاخال، بجانب الجناح فرانكو ماستانتونو.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر اضغط هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني أوريلين تشواميني

