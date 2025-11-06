ريال مدريد يعلن إصابة تشواميني

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض لاعبه الفرنسي أوريلين تشواميني لإصابة.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم فريق ريال مدريد الطبي، تم تشخيص لاعبنا أوريليان تشواميني بإصابة في العضلة شبه الوترية في ساقه اليسرى".

ولم يكشف ريال مدريد مدة غياب تشواميني المتوقعة، مكتفيا بالإشارة إلى أنه "في انتظار تطور الحالة".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن إصابة تشواميني تستدعي غيابه لفترة تصل إلى 3 أسابيع.

يذكر أن تشواميني صاحب الـ25 عاما يعد لاعبا محوريا في ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو، إذ شارك أساسيا في الـ15 مباراة التي خاضها الفريق الملكي هذا الموسم في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وبهذا ينضم تشواميني إلى قائمة مصابي "الميرينجي" التي تضم أيضا الثلاثي الدفاعي أنطونيو رودريجر وديفيد ألابا وداني كارفاخال، بجانب الجناح فرانكو ماستانتونو.

