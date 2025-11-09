المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ريال مدريد ينتعش بعودة مدافعه قبل مواجهة رايو فاليكانو

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

04:21 م 07/11/2025
فريق ريال مدريد

ريال مدريد

استعاد نادي ريال مدريد الإسباني، أحد نجومه البارزين، قبل مواجهة رايو فاليكانو القادمة، في بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحتضن ملعب كامبو دي فوتبول دي فايكاس، مجريات لقاء رايو فاليكانو أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، في الجولة الـ12 من مسابقة "لا ليجا".

ويمر الملكي بأزمة واضحة على صعيد خط الدفاع، في ظل إصابة العديد من اللاعبين، وهم: النمساوي ديفيد ألابا، الألماني أنطونيو روديجر، والإسباني داني كارفخال.

ريال مدريد يستعيد ديفيد ألابا قبل مواجهة فاليكانو

وشارك ديفيد ألابا في تدريبات ريال مدريد الجماعية قبل مواجهة رايو فاليكانو، بعد معاناته من إصابة طويلة، غاب على إثرها في الفترة الماضية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن نادي ريال مدريد قد أعلن الخبر السار من التدريبات الجماعية للفريق، بعودة ديفيد ألابا، الذي أكمل معظم التدريب الجماعي.

ونوه التقرير بأن جميع التقارير تشير إلى أن إجراء المدافع النمساوي الدولي التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، غدًا السبت، وسينضم إلى القائمة التي ستواجه رايو فاليكانو.

وكان ديفيد ألابا قد تعرض لإصابة عضلية، خلال مواجهة ريال مدريد ضد خيتافي، في بطولة الدوري الإسباني، والتي فاز خلال الميرنجي (1-0).

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

يحين موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو، في الجولة الـ12 من عمر مسابقة "لا ليجا"، يوم الأحد، في تمام الساعة الـ5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز العاشر، وفي رصيده 14 نقطة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني رايو فاليكانو ديفيد ألابا

