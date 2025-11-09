المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسميًا.. جولر لاعب الشهر في ريال مدريد

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

05:28 م 07/11/2025
أردا جولر

أردا جولر

توج النجم التركي الواعد، أردا جولر، بجائزة لاعب الشهر في ريال مدريد، خلال شهر أكتوبر الماضي، بعد تألقه اللافت مع الفريق.

ويعيش ريال مدريد فترة جيدة، تحت قيادة تشابي ألونسو، حيث يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة "الوصيف".

ويمتلك الميرنجي في رصيده 9 نقاط من 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، ليتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب مرحلة الدوري.

أردا جولر لاعب الشهر في ريال مدريد

وقال عقب تتويجه بجائزة لاعب الشهر: "الجماهير دائمًا معنا، وتمنحنا دعمًا كبيرًا، ونحن سعداء جدًا بوجودهم إلى جانبنا".

وأضاف: "آمل أن نحقق جميع الألقاب في نهاية الموسم، نريد الفوز على رايو فاييكانو والوصول إلى فترة التوقف بثلاث نقاط إضافية".

وأصبح جولر لاعبًا أساسيًا في تشكيلة ريال مدريد، وقد لفت الأنظار بفضل الثلاثية الرائعة التي جمعته مع كيليان مبابي، وجود بيلينجهام.

وشارك جولر في 4 مباريات مع الملكي عبر مختلف المنافسات، خلال أكتوبر الماضي، دون أن يحرز أهدافًا، لكنه قدم تمريرة حاسمة وحيدة أمام خيتافي.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة ضد رايو فاليكانو

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانويحين موعد انطلاق مباراة ريال مدريد ضد فاليكانو، في الجولة الـ12 من عمر مسابقة "لا ليجا"، يوم الأحد، في تمام الساعة الـ5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد رايو فاليكانو في المركز العاشر، وفي رصيده 14 نقطة.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني أردا جولر

