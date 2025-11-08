كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، بدأ في البحث عن مدافع جديد، في ظل الغموض القائم بشأن مستقبل دايوت أوباميكانو.

ويتطلع ريال مدريد إلى تدعيم خط دفاعه، مع اقتراب رحيل الثنائي أنطونيو روديجير وديفيد آلابا، في نهاية الموسم الجاري 2025-2026.

وعانى الثنائي الدفاعي، روديجير وآلابا، من إصابات قوية، تسببت في غيابهم لفترات طويلة عن مباريات الفريق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو"، فإن ريال مدريد يضع عينه على أوباميكانو، ذي الـ27 عامًا، لتعزيز خط دفاعه.

بايرن ميونخ يحدد بديل أوباميكانو

وبحسب ما ذكرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فقد بدأ مسؤولي بايرن ميونخ، في استكشاف بديل للمدافع الفرنسي.

وبرز اسم إبراهيما كوناتي، قلب دفاع ليفربول الإنجليزي، كخيار محتمل لتعزيز خط دفاع بايرن ميونخ، خاصة أنه لم يجدد عقده بعد.

من جانبه، لم يتخذ أوباميكانو أي قرار حاسم بعد، حول مفاوضات تجديد عقده مع العملاق البافاري، رغم رغبة الأخير في استمرار اللاعب.

وزعمت تقارير إسبانية، بأن ريال مدريد التقى بالفعل بوكيل أوباميكانو، من أجل رسم خطة الانتقال إلى "سانتياجو بيرنابيو" في الموسم المقبل.

في غضون ذلك، أكد التقرير على قيام بايرن ميونخ، بتواصلٍ جاد مع كوناتي، الذي ينتهي عقده مع ليفربول، بنهاية الموسم الجاري.

ونوه تقرير "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد كان يتابع أيضًا ويليام ساليبا ومارك جويي، قد اختار في النهاية أوباميكانو، الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.

وانتقل أوباميكانو إلى بايرن ميونخ في صيف 2021 قادما من لايبزيج، ويرتبط بعقد مع البافاري ينتهي بنهاية الموسم الحالي.