تقارير: ميلان مهتم بضم ليفاندوفسكي في يناير

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي ميلان مهتم بالتعاقد مع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير 2026.

وأوضح موقع سبورت إيطاليا أن ميلان يبحث عن تدعيم خط هجومه، ويأمل في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026.

وأضاف أن ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي على طريقة مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، الذي تعاقد معه الروسونيري في الصيف الماضي، عقب نهاية عقده مع الميرنجي.

وسجل ميلان 15 هدفًا في 10 مباريات هذا الموسم، ولم تقدم كتيبة المدرب أليجري الأداء المنتظر أمام مرمى الخصوم.

وسيجبر رحيل ليفاندوفسكي المحتمل في يناير، نادي برشلونة على دخول سوق الانتقالات مبكرًا، وضم خيار هجومي جديد، حتى لو على سبيل الإعارة، لكنه في الوقت ذلك سوف يساعد على تحرير مساحة في قائمة رواتب اللاعبين.

خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على برشلونة تحديد مستقبل ليفاندوفسكي، في ظل اعتماد المدرب الألماني هانز فليك على فيران توريس، واعتباره لاعبًا أساسيًا منذ بداية الموسم.