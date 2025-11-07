المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

1 1
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

2 2
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

2 1
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

تقارير: ميلان مهتم بضم ليفاندوفسكي في يناير

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:37 م 07/11/2025
ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن أن نادي ميلان مهتم بالتعاقد مع المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في شهر يناير 2026.

وأوضح موقع سبورت إيطاليا أن ميلان يبحث عن تدعيم خط هجومه، ويأمل في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2026.

وأضاف أن ميلان يرغب في ضم ليفاندوفسكي على طريقة مودريتش، نجم ريال مدريد السابق، الذي تعاقد معه الروسونيري في الصيف الماضي، عقب نهاية عقده مع الميرنجي.

وسجل ميلان 15 هدفًا في 10 مباريات هذا الموسم، ولم تقدم كتيبة المدرب أليجري الأداء المنتظر أمام مرمى الخصوم.

وسيجبر رحيل ليفاندوفسكي المحتمل في يناير، نادي برشلونة على دخول سوق الانتقالات مبكرًا، وضم خيار هجومي جديد، حتى لو على سبيل الإعارة، لكنه في الوقت ذلك سوف يساعد على تحرير مساحة في قائمة رواتب اللاعبين.

خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيتعين على برشلونة تحديد مستقبل ليفاندوفسكي، في ظل اعتماد المدرب الألماني هانز فليك على فيران توريس، واعتباره لاعبًا أساسيًا منذ بداية الموسم.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ميلان ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

